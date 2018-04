Serco & Content Guru feiern bei European Technology Awards überwältigenden Sieg

London (ots/PRNewswire) - Der Cloud Contact Centre-Technologieanbieter Content Guru wurde bei den European IT & Software Excellence Awards (IT Europa) 2018 im zweite Jahr in Folge mit dem Preis 'Vertical Solution of the Year' ausgezeichnet. Mit den Awards sollen Best Practices bei Kundenlösungen durch Systemintegratoren, Lösungs-VAR, MSP and ISV in ganz Europa herausgestellt werden. Moderator der feierlichen Veranstaltung im Royal Garden Hotel in London war BBC-Radiomoderator Garry Richardson.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/518500/Content_Guru_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/680034/Mark_Mamone_and_Ed_Wi nfield.jpg )

Mit dem Preis wird der durchschlagende Erfolg der storm®-Partnerschaft zwischen dem Outsourcing-Riesen Serco und Content Guru gewürdigt, der die Interaktion zwischen Organisationen des öffentlichen Sektors und Bürgern quer durch das VK und Europa transformiert hat. Das Gemeinschaftsprojekt 'Citizen Engagement Hub®' läuft auf Content Gurus storm-Plattform für Omnichannel Cloud-Kontaktzentrumsdienste und ermöglicht Bürgern die Interaktion mit Organisationen des öffentlichen Sektors über verschiedene Kanäle, jederzeit und an jedem Ort.

Die Partnerschaft, die 2017 ins Leben gerufen wurde, sieht die Implementierung des dynamischen Informations-Management-Systems storm CKS® (Customer Knowledge System®) an verschiedenen Serco-Standorten bis Ende 2018 vor, um die Entwicklung und Expansion weiter voranzutreiben.

Mit dieser Auszeichnung knüpft Content Guru an seine starke Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung sicherer, skalierbarer Lösungen für den öffentlichen Sektor an. Seine NHS 111 London-Lösung hat in den vergangenen Jahren mehrere Industriepreise gewonnen, unter anderem 2017 den Preis in der gleichen IT Europa-Kategorie.

John Rees, CCO von Content Guru, kommentierte: "Wir haben uns riesig über die wiederholte Auszeichnung gefreut. In ganz Europa wird das Interesse des öffentlichen Sektors an cloudbasierten Lösungen für den Kundendialog immer größer. Man will ein Leistungsspektrum auf Unternehmensniveau mit begrenztem Kostenrahmen. Serco ist ein ausgezeichneter Partner zur Bereitstellung dieser transformativen, cloudbasierten Kommunikationssysteme für öffentliche Organisationen in ganz Europa."

Mark Mamone, Global Chief Technology Officer von Serco, kommentierte:

"Wir freuen uns außerordentlich über die prestigeträchtige Auszeichnung. Content Gurus Kultur der kontinuierlichen Innovation passt ideal zu unserem eigenen Ziel, die bestmögliche Servicequalität bereitzustellen. Unsere gebündelte Kompetenz beim schnellen Roll-Out neuer Leistungsmerkmale (Beispiel 'Unified Knowledge Management') hat bereits aufregende neue Geschäftschancen eröffnet. Wir freuen uns auf eine Partnerschaft, die bis weit in die Zukunft reicht."

