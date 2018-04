Familienbund: einheitlicher Jugendschutz erleichtert Familienalltag

Familienbundforderung erfüllt, historischer Erfolg im Interesse der Familien

Wien/St.Pölten (OTS) - "Mit 1.1.2019 wird es in Österreich nach 35 Jahren endlich weitgehend einheitliche Regelungen zum Schutz der Jugendlichen in unserem Land geben,“ freut sich Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier über diesen historischen Erfolg, der betont, dass damit eine langjährige Familienbundforderung in Erfüllung geht.

"Diese Vereinheitlichung bringt nicht nur eine Entbürokratisierung. Sie erleichtert Familien auch den Alltag. Gerade im Jugendalter sind klare, eindeutige und nachvollziehbare Regeln wichtig, für ein gutes und sicheres Heranwachsen,“ freut sich Baier für Österreichs Familien über diesen Erfolg.

