BM Hofer dementiert Medienberichte um angeblichen Beratungsauftrag des BMVIT auf der Krim

Wien (OTS) - Bundesminister Ing. Norbert Hofer dementiert die heute Mittag aufgetauchten Medienberichte rund um einen angeblichen Auftrag des Infrastrukturministeriums für die Beratung der Regierung der Krim durch einen vermeintlichen „Chef“ des Austrian Institute of Technology (AIT): „Der in dem Artikel zitierte Alexander Petritz war vom 1. März 2017 bis zum 31. Mai 2017 freier Dienstnehmer des AIT und war dort mit der Akquise von Forschungsprojekten beschäftigt. Er steht seit damals in keiner Verbindung zum AIT. Er hatte und hat keinen Auftrag meines Ministeriums, um Beratungen welcher Art auch immer der Regierung der Krim durchzuführen. Sämtliche von Herrn Petritz gegenüber den Journalisten der BILD-Zeitung getätigte Aussagen sind falsch und werden von mir und den Mitgliedern der österreichischen Bundesregierung entschieden zurückgewiesen. Wir prüfen die Einleitung rechtlicher Schritte gegen Herrn Petritz.“

