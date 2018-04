„Steuerberater des Jahres 2018“: Zwei Auszeichnungen für Deloitte Partner

Wien (OTS) - Zum vierten Mal kürte „Die Presse“ gemeinsam mit der ifa AG die besten Steuerberater des Jahres. Unter den Preisträgern finden sich dieses Jahr zwei Deloitte Partner. Christian Wilplinger nahm den Preis für den Bereich „Private Clients“ entgegen, Josef Schuch überzeugte in der Kategorie „Internationales Steuerrecht“.



In den Wiener Sofiensälen wurden am 19. April die besten Steuerberater des Landes in feierlichem Rahmen ausgezeichnet. Zwei Deloitte Partner sind unter den Siegern.



Christian Wilplinger, Partner bei Deloitte Österreich, wurde in der Kategorie „Private Clients“ zum Steuerberater des Jahres gekürt. „Der Bereich Private Clients nimmt bei uns traditionell einen hohen Stellenwert ein und ist auch ein wichtiges Wachstumsfeld. Wir arbeiten kontinuierlich daran, Familienunternehmen und Privatpersonen gerade in Steuerfragen bestmöglich unterstützen zu können. Umso schöner, dass unser Einsatz auf diese besondere Weise honoriert wird“, freut sich Christian Wilplinger.



In der Kategorie „Internationales Steuerrecht“ fiel die Wahl des besten Steuerberaters auf Josef Schuch, Partner bei Deloitte Österreich. „Die fortschreitende Globalisierung wirft im Steuerrecht immer neue komplexe Fragestellungen auf. Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden im internationalen Geschäft auf unser Know-how vertrauen“, so Josef Schuch.



Im Zuge des österreichweiten Wettbewerbs konnten heimische Steuerberater und Wirtschaftsprüfer von ihren Kunden für insgesamt neun Kategorien nominiert werden. Eine Fachjury traf anschließend die finale Auswahl.

Zum Download

Foto Preisverleihung „Steuerberater des Jahres 2018“ Credits ifa AG: http://bit.ly/2qNL9Mt

Bildbeschreibung vlnr: Michael Baert (Vorstand, ifa AG), Christian Wilplinger (Partner, Deloitte), Rudolf Schwarz (Geschäftsführung, Die Presse)



Foto Christian Wilplinger Credits APA Hinterramskogler: http://bit.ly/2BFNQVt



Foto Josef Schuch Credits APA Hinterramskogler: http://bit.ly/2qR54KK



