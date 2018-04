Vom YHA zum ÖHV-Kongress

Brigitta Brunner, Leiterin des ÖHV-Campus, überreichte beim Young Hotelier Award 2018 den Preis an Susanne Wagner vom Hilton Vienna.

Wien (OTS) - Bereits zum 15. Mal wurde der Young Hotelier Award (YHA), einer der wichtigsten Ausbildungspreise der Tourismusbranche, im Hotel Hilton Stadtpark vergeben. Die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) sponsert seit Jahren einen der Preise: „Der Award zeichnet die besten heimischen Nachwuchstalente aus. Das unterstützen wir natürlich gerne“, erklärt Brigitta Brunner, Leiterin des ÖHV-Campus. Dieses Jahr stiftete die ÖHV den Preis für den dritten Platz des Diversy Contests: eine Teilnahme am ÖHV-Kongress 2019 in Villach inkl. Übernachtungen im Wert von rund 1.500 Euro.

And the winner is…

Über den Preis freuen konnte sich die 22-jährige in Wien lebende Steirerin Susanne Wagner, Cluster C&E Sales Executive im Hotel Hilton Vienna: „Es war eine unglaublich tolle Erfahrung dabei zu sein. Ich freue mich, dass meine Ideen und meine Präsentation die Jury überzeugt haben.“ In ihrer Arbeit ging sie der Fragestellung nach, wie Wien seine Wettbewerbsfähigkeit als Konferenzstadt sichern und steigern kann, indem es ein zentrales “Green Meeting certified” Package in allen Hotels anbietet. Wien soll sich somit als Meeting- und Konferenzstadt weltweit positionieren und neue Qualitätsstandards schaffen. „Uns als ÖHV ist die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter nicht nur Anliegen, sondern Gebot. Nur durch fundiertes Wissen sind Spitzenleistungen auf internationalem Niveau möglich. Dieser Wettbewerb des GMC ist einzigartig und zeigt, wieviel Potential in den jungen Leuten steckt“, streicht Brunner hervor. Die ÖHV gratuliert auch den anderen fünf Preisträgern und dankt dem GMC für die Organisation.

