RK-Terminvorschau vom 23. April bis 4. Mai 2018

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 23. April bis 4. Mai 2018 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 23. APRIL 17.00 Uhr, Eröffnung der Ausstellung für den Wettbewerb „Bildungscampus Wien West – Deutschordenstraße“ durch StR Jürgen Czernohorszky (Planungswerkstatt, 1., Friedrich-Schmidt-Platz 9) MITTWOCH, 25. APRIL 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund (Amtshaus, 9., Währinger Straße 43, 2. Stock, Festsaal) 17.45 Uhr, DDSG-Schiffspremiere „Wachau“ mit u.a. Wien Holding- Geschäftsführer Peter Hanke und DDSG-Blue-Danube- Geschäftsführern Wolfgang Hanreich und Rudolf Mutz (Marina Wien, 2., Handelskai 343 – Nur mit Anmeldung!) DONNERSTAG, 26. APRIL 09.00 Uhr, Eröffnung des Wiener Landes-Jugendredewettbewerbs durch StR Jürgen Czernohorszky (Rathaus, Wappensaal) 15.00 Uhr, Eröffnung Haus AWAT mit u.a. BV Markus Rumelhart (Haus AWAT, 6., Gumpendorfer Straße 65, 6. Stock) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Neubau (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus (Amtshaus, 15., Rosinagasse 4, 4. Feststiege, Festsaal) 18.30 Uhr bis 20 Uhr, Diskussionsabend „Grünraum und Lebensqualität“ mit BVin Susanne Schaefer-Wiery (Amtshaus, 5., Schönbrunner Straße 54, 2. Stock, Festsaal) MITTWOCH, 2. MAI 11.00 Uhr, Pressefrühstück und Programmpräsentation „Wir sind Wien.Festival 2018“ mit u.a. LTP Harry Kopietz, StR Andreas Mailath-Pokorny, Festival-Leiterin Monika Erb (Summerstage, 9., Donaukanal Nähe U4-Station Roßauer Lände) 11.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Adolf Tiller durch Bgm. Michael Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DONNERSTAG, 3. MAI 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Franz Bartolomey sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Prof. Heinz Marecek durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Journalismus und Vertreibung“ inkl. Verleihung „Ari-Rath-Preis“ an Alexandra Föderl-Schmid mit u.a. StR Andreas Mailath-Pokorny und Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky (ORF RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) Anmeldung erforderlich: radiokulturhaus @ orf.at FREITAG, 4. MAI 11.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an em. Univ.-Prof. DDr. h.c. mult. Anton Zeilinger durch Landeshauptmann Dr. Michael Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 11.00 Uhr, Überreichung der Otto-Glöckel-Medaille der Stadt Wien an Mag. Heidemarie Schrodt, des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Dr. Sieglinde Rosenberger sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Eva Geber durch StRin Sandra Frauenberger (Rathaus, Wappensaal)

