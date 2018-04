Wien-Leopoldstadt: Festnahme nach Suchtmitteldeal

Wien (OTS) - Beamte der Bereitschaftseinheit wurden am 19. April 2018 gegen 15.30 Uhr im Bereich des Pratersterns auf eine Gruppe von vier Personen aufmerksam. Ein Beamter beobachtete, wie der Beschuldigte (19) seinem Gegenüber (16) einen Gegenstand zeigte und diesen sofort einsteckte, nachdem er auf die Polizisten aufmerksam geworden war. In weiterer Folge steckte sich der 19-Jährige etwas in den Mund und begann zu schlucken. Der Mann konnte aufgrund seiner Aggressivität erst durch Anwendung von Körperkraft festgenommen werden. Ein Baggy mit Marihuana wurde sichergestellt. Der 16-Jährige wurde angezeigt.

