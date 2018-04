Wien-Margareten: Polizist seilt sich ab

Wien (OTS) - Zu einer Hilfeleistung ist es am 19. April 2018 gegen 15.30 Uhr in einer Wohnung in der Fendigasse gekommen. Zeugen hörten laute Schreie und verständigten die Polizei. Da ein Betreten der Wohnung durch die Sicherheitseingangstüre nicht möglich war, seilte sich ein Polizist von der darüber liegenden Wohnung im 6. Stock ab, um über die offen stehende Terrassentür in die Wohnung zu gelangen. Der Mann (40) wurde mit leichten Verletzungen die er sich selbst zugefügt hatte in ein Krankenhaus gebracht.

