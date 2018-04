COBIN claims begrüßt weitere Sammelaktion im Fall VW

Geeintes Vorgehen gegen den Konzern wichtig, um für Konsumenten und Unternehmern Schadenersatz zu erstreiten

Wien (OTS) - „Der nicht gewinnorientierte Verein COBIN claims begrüßt ausdrücklich, dass Verbraucher neben der COBIN claims-Aktion dieselklage.at nun über den VKI ein Monat lang eine zweite Möglichkeit haben, Ansprüche aus dem VW-Abgasskandal geltend zu machen“, stellt COBIN claims-Obmann Oliver Jaindl fest: „Gemeinsames Ziel muss es sein, dass alle in Österreich im Fall tätigen Organisationen an einem gemeinsamen Strang ziehen. VW wird nun österreichischen Geschädigten mehr Gehör schenken müssen, da zumindest COBIN Claims nicht in den Ring gestiegen ist, um schnell klein bei zu geben. Mit unserem Prozessfinanzierer Calunius Capital hat COBIN auch einen verlässlichen Partner, um alle Facetten der zu erwartenden langwierigen, gerichtlichen Auseinandersetzungen durchzustehen.“

Die COBIN claims-Aktion dieselklage.at war bereits vor einem Monat erfolgreich angelaufen. Sie ist die einzige risikolose Möglichkeit, ohne gutes Geld dem schlechten nachzuwerfen, gegen VW vorzugehen. Für Unternehmen ist dieselklage.at die alleinige Alternative. Bei der Teilnahme an dieselklage.at sind weder von Verbrauchern noch Unternehmern Organisationskostenbeiträge zu zahlen. Organisationskosten werden ebenso wie Gerichts- und Anwaltskosten vorfinanziert. Weil der Prozesskostenfinanzierer somit das gesamte Risiko der Aktion von Anfang an trägt, beträgt die Erfolgsbeteiligung fix 35 % vom erstrittenen Betrag. Der Privatbeteiligtenanschluss, der für jeden Teilnehmer ebenso inkludiert ist, schützt die Ansprüche der Geschädigten vor Verjährung, weit über den pauschalen Schadenersatzbetrag von zumindest 15% des Kaufpreises hinaus. Sollte der Schaden daher größer sein, als derzeit bemessen, ist eine Ausdehnung problemlos möglich. Für Fuhrparks übernimmt dieselklage.at die Daten einfach aus allen gängigen Datenbanken.

Die Teilnahme ist noch bis 15. August möglich. Bisher haben sich knapp 700 Fahrzeug-Eigentümer angemeldet. Da sich auch einige Unternehmen der Aktion mit ihren Fuhrparks angeschlossen haben, ist die Zahl angemeldeter Fahrzeuge weit höher.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Oliver Jaindl (Obmann)

Tel.: +43 / 1 / 376 00 31