CMS bringt ersten asiatischen Emittenten an die Wiener Börse

Wien (OTS) - CMS hat Credit Suisse (Hong Kong) Limited als Sole Bookrunner beim Listing von zwei Convertible Bonds der südkoreanischen LG Chem an der Wiener Börse beraten. Die Convertible Bonds über EUR 315 Mio und USD 220 Mio wurden bei institutionellen Anlegern platziert und im Dritten Markt der Wiener Börse gelistet.

Die Convertible Bonds der LG Chem Ltd., einem Tochterunternehmen des weltweit führenden Elektronikkonzerns LG Group, sind seit 16. April in Wien handelbar. Das erste Listing eines asiatischen Emittenten an der Wiener Börse wurde von dieser am ersten Handelstag mit einer klassischen Einweihungszeremonie gewürdigt und der Handelsauftakt mit Vertretern von LG Chem, Credit Suisse und CMS mit der Börsenglocke eröffnet.



Das CMS Kapitalmarktteam unter der Leitung von CMS Partner Martin Zuffer sowie Rechtsanwalt Philipp Mark und Associate Luciano Duque-Cordero freut sich über diese gelungene Premiere an der Wiener Börse.

Mitgewirkt haben im Rahmen dieser komplexen Transaktion weiters die internationalen Anwalts-Sozietäten Linklaters und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton sowie die bekannten südkoreanischen Kanzleien Lee & Ko sowie Bae, Kim & Lee.

Über LG CHem Ltd.

Die LG Chem Ltd. ist ein Tochterunternehmen des weltweit führenden Elektronikkonzerns LG Group mit weltweit 226.000 Mitarbeitern. LG Chem ist nach eigenen Angaben mit knapp 30.000 Mitarbeitern und rund EUR 20 Milliarden Jahresumsatz das größte Chemieunternehmen Südkoreas.

