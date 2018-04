ÖSTERREICH-Umfrage: FPÖ kann weiter zulegen - SPÖ fällt leicht zurück

Sonntagsfrage: ÖVP 32%, SPÖ 27%, FPÖ 24%, Neos 7%, Grüne 5%, Liste Pilz 2%

Wien (OTS) - Die FPÖ kann wieder Boden gut machen, die SPÖ fällt leicht zurück, die ÖVP bleibt unangefochten an der Spitze - das ist das Stimmungsbild, das die aktuelle ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.004 Online-Befragte, 12.-18. April, maximale Schwankungsbreite 3,2%) zeichnet.

Wäre bereits am kommenden Sonntag Neuwahl, könnte demnach die ÖVP mit 32% der Stimmen rechnen (unverändert gegenüber vor vierzehn Tagen), die SPÖ käme auf 27% (minus 1%) und die FPÖ auf 24% (plus 1%). Die Partei von Vizekanzler Heinz-Christian Strache kann damit zum zweiten Mal in Folge zulegen.

Leichte Veränderungen auch auf den hinteren Rängen: Die Neos bleiben mit 7% gleich, die Grünen legen mit 5% um einen Prozentpunkt zu. Die Liste Pilz nähert sich vor der angekündigten Rückkehr ihres Namensgebers Peter Pilz der Wahrnehmungsgrenze: nur mehr 2% (minus 1% gegenüber vor zwei Wochen).

