„Digitalize ME“ an der IMC FH Krems: Anmeldung zur Jungen Uni 2018 startet am 9. Mai 2018

Krems (OTS) - Einmal mehr gibt die IMC FH Krems Einblicke in das hochschulische Leben. Die Junge Uni der FH Krems lädt auch 2018 alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 10-13 Jahren und 14+ dazu ein, in die faszinierende Welt der Wissenschaft und Forschung einzutauchen.

Die Junge Uni der FH Krems findet heuer vom 9. bis 13. Juli an der IMC FH Krems statt. Die Kremser Fachhochschule öffnet ihre Türen bereits zum zwölften Mal für 250 interessierte, wissbegierige und neugierige Jugendliche im Alter von 10 bis 13 Jahren. Auch heuer findet am Freitag, den 13. Juli, wieder der „Youth Day“, an dem Jugendliche ab 14 Jahren ausgewählte Vorlesungen an der IMC FH Krems besuchen können, statt.

„Digitalize ME“

Dieses Jahr steht die Junge Uni ganz unter dem Motto „Digitalize ME“. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, was hinter den Begriffen Internet der Dinge, Big Data, Cloud, Social Media und Mobile Working steckt und welchen Nutzen, aber auch welche Risiken im Zusammenhang mit Digitalisierung entstehen. All das und noch vieles mehr lernen unsere Jungstudierenden im Rahmen von spannenden Vorlesungen, abwechslungsreichen Workshops und innovativen Experimenten. Spaß und Action sind bei der Jungen Uni der IMC FH Krems garantiert.

Anmeldestart ist am 9. Mai 2018. Nähere Infos: www.jungeuni.at

