F&E-Quote Österreichs steigt weiter und gehört zu den Höchsten weltweit

Wien (OTS) - Laut der heute veröffentlichten Schätzung der Statistik Austria werden heuer die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Österreich gegenüber dem Vorjahr um 5,6% auf 12,3 Milliarden Euro steigen (https://tinyurl.com/ybba24q3). Gemessen am Bruttoinlandsprodukt entspricht das einer Forschungsquote von 3,19% - sehr zur Freude von Technologieminister Norbert Hofer: „Im Bereich Forschung und Technologieentwicklung sind wir auf einem sehr guten Weg. Trotz des angepeilten Nulldefizits erhöhen wir die öffentlichen Investitionen in die Zukunftstechnologien von morgen. Das Forschungsbudget des BMVIT wird heuer von ca. 410 Mio. € (Erfolg 2017) auf ca. 440 Mio. in 2018 steigen. Das ist unser Beitrag für mehr internationale Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Arbeitsplätze.“

Gemäß Statistik Austria liegt Österreich mit seiner Forschungs- und Entwicklungsquote mittlerweile bereits auf dem zweiten Platz in der EU, hinter Schweden (3,25%) und weit über dem EU-Durchschnitt, der im Jahr 2015 bei 2,04% lag.

Minister Hofer betont die Bedeutung der direkten Forschungsförderung: „Nur mit direkten, anwendungsorientierten Forschungsprogrammen können wir die technologische Entwicklung in jenen Wirtschaftsbereichen in Österreich fördern, die einen hohen gesellschaftlichen Mehrwert haben, etwa die energieeffiziente Mobilität, das nachhaltige Bauen, die Sicherheitsforschung oder die Digitalisierung. Bei unseren Förderungen legen wir auch einen hohen Wert auf die Hebelwirkung auf die F&E-Investitionen der Unternehmen. Daher ist es außerdem sehr erfreulich, dass die F&E-Investitionen der Unternehmen heuer mit plus 6,8% noch deutlich stärker steigen als die F&E-Investitionen des Bundes mit plus 4,1%. Unser langfristiges Ziel ist eine Forschungsquote von 3,76%.“

Rückfragen & Kontakt:

BM für Verkehr, Innovation und Technologie

Volker Höferl

Pressesprecher BM Ing. Norbert Hofer

01/71162 658121

volker.hoeferl @ bmvit.gv.at

www.bmvit.gv.at