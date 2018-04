Prestigeträchtige Auszeichnung für das Legal- und Compliance-Team der Casinos Austria Gruppe

Casinos Vorstand Dietmar Hoscher und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern sich den Titel „In-House Council and Legal Team of the Year“

Wien (OTS) - Bereits zum zweiten Mal vergab die Organisation Gambling Compliance am Mittwoch, 18. April 2018, in London die Global Regulatory Awards. Der Titel für das beste hausinterne mit Corporate Governance befasste Team ging dabei an die Casinos Austria Gruppe.

Gambling Compliance ist ein Think Tank mit Sitz in London, Washington und Taipei, der sich regelmäßig mit Entwicklungen in der weltweiten Glücksspielbranche auseinandersetzt. Ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeit lautet: Umfassende Corporate Governance ist Voraussetzung, um in der Glücksspielbranche zukunftsfähig und innovativ zu bleiben, denn die Anforderungen, die von der Gesellschaft und der Politik an Glücksspielunternehmen gestellt werden, sind komplex. Die gesellschaftliche Akzeptanz von Glücksspiel setzt ein hohes Maß an Verlässlichkeit, Korrektheit und gesellschaftlicher Verantwortung voraus.

Um die Bemühungen von Glücksspielunternehmen im Bereich Corporate Governance entsprechend zu würdigen, vergibt Gambling Compliance heuer bereits zum zweiten Mal Preise für herausragende Leistungen auf diesem Gebiet, die im Rahmen der Global Regulatory Awards Gala 2018 am Mittwoch in London vergeben wurden. Ausgezeichnet werden dabei Manager und Managerinnen sowie Teams, die sich um Corporate-Governance-Themen wie Compliance, CSR, Public Affairs und Rechtsangelegenheiten und damit um die Integrität ihres Unternehmens sowie der gesamten Branche verdient gemacht haben.

Zwtl.: Casinos Austria-Gruppe mit dem Team des Jahres

Die Auszeichnung in der Kategorie „Inhouse Council and Legal Team of the Year 2018“ ging an das Public-Affairs- und Legal-Team der Casinos Austria Gruppe. „Der Award stellt eine große Anerkennung der Leistung dar, die unsere Unternehmensgruppe laufend auf dem Gebiet der Corporate Governance erbringt“, zeigt sich der für diesen Unternehmensbereich verantwortliche Vorstandsdirektor Dietmar Hoscher stolz auf sein Team, „für die Casinos Austria Gruppe sind Korrektheit und gesellschaftliche Verantwortung seit Anbeginn zentrale Unternehmensziele. Es freut mich, dass unser Bemühen und unsere Vorbildwirkung auch international anerkannt werden. Vor allem wurde mit diesem Award zum wiederholten Mal dokumentiert, dass es nicht genügt, Corporate Governance einfach nur zu proklamieren, sondern dass sie gelebt und bearbeitet werden muss. Casinos Austria hat dafür das beste Team – das wurde uns nun auch von Kennern der weltweiten Glücksspielbranche bestätigt.“

