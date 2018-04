„1948 – Die Geburt Israels“: „Universum History“ auf der Suche nach den Wurzeln des Nahoststaates

Wien (OTS) - 70 Jahre nach der Staatsgründung Israels begibt sich „Universum History“ mit der BBC-Dokumentation „1948 – die Geburt Israels“ auf die Suche nach den Wurzeln des Nahoststaates. Der Film von Toby Sculthorp und Jeremy Bowen (deutsche Bearbeitung: Andrea Lehner) wirft am Freitag, dem 20. April 2018, um 22.30 Uhr in ORF 2 einen neuen Blick auf jene Ereignisse, die zur Ausrufung des jüdischen Staates geführt haben.

Als Premierminister David Ben Gurion am 14. Mai 1948 die Gründung des Staates Israel verkündete, ging für Hunderttausende Juden ein Traum in Erfüllung. Für ebenso viele Palästinenser begann mit diesem Datum die „Nakba“, die Katastrophe, in deren Folge sie ihre Heimat verloren. 24 Stunden nach der Unabhängigkeitserklärung Israels griff eine Allianz ägyptischer, syrischer, libanesischer, jordanischer und irakischer Militäreinheiten den neu gegründeten Staat Israel an. Doch der Palästinakrieg oder Israelische Unabhängigkeitskrieg endete mit einem militärischen Sieg Israels. Mehr als 700.000 Palästinenser, etwa ein Drittel der Bevölkerung, mussten daraufhin flüchten oder wurden vertrieben. Ihre Häuser und Dörfer wurden zerstört oder von Israelis in Besitz genommen.

Vorangegangen waren Jahre, in denen Palästina der einzige sichere Zufluchtsort für Juden war, die sich vor dem Holocaust in Europa retten konnten. Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs stand die Region unter britischem Mandat, das ein geregeltes Zusammenleben zwischen der palästinensischen Bevölkerung und jüdischen Einwanderern ermöglichen sollte. Jahrzehntelange Bemühungen, eine für beide Bevölkerungsschichten akzeptable Lösung zu finden, scheiterten ebenso wie der UN-Teilungsplan für Palästina.

Dem ersten Palästinakrieg im Jahr 1948 folgten zahlreiche weitere militärische Auseinandersetzungen. Seit damals beherrscht der Nahostkonflikt die Region, Tausende Israelis und Palästinenser verloren dabei ihr Leben. Bis heute ist der Frieden brüchig, eine Lösung scheitert nicht zuletzt an Jerusalem, das beide Seiten für sich beanspruchen.

Einzigartige Archivaufnahmen sowie Interviews mit Zeitzeugen, Politikern, Diplomaten und wichtigen Entscheidungsträgern geben Einblick in eine Geschichte, die seit Jahrzehnten von einer tiefen Kluft geprägt ist. Die Zusammenschau macht deutlich, dass gegenseitige Anschuldigungen, Mythen und Feudalinteressen einen dauerhaften Friedensprozess – bis in die Gegenwart – erschweren.

