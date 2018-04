Yildirim fordert raschen Ausbau von Gewltschutzeinrichtungen

Budgetdebatte im Nationalrat unterstreicht falsche Prioritäten von Schwarz-Blau - Allein in Tirol fehlen 43 Frauenhausplätze

Wien (OTS/SK) - „Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern muss in einer Gesellschaft höchsten Stellenwert haben. Es ist die Aufgabe jeder Regierung, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen“, machte Selma Yildirim, SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Landesfrauenvorsitzende der SPÖ Tirol, gestern deutlich. ****

10 Mio. Euro Frauenbudget oder 2,28 Euro pro Frau und Jahr auf der einen Seite, das Körberlgeld für Kanzler Kurz und Vize Strache in der Höhe von 66 Mio. Euro auf der anderen. „Das macht deutlich, wo die Prioritäten dieser Regierung liegen. Setzen Sie Ihre Prioritäten neu“, forderte sie im Zuge der Budgetdebatte.

100 neue Notunterkünfte hatte ÖVP-Frauenministerin Bogner-Strauß versprochen. Im schwarz-blauen Budget sind diese allerdings nicht zu finden. Die Ministerin meint, sie wolle zuerst wissen, wo die Plätze benötigt werden. Für Yildirim gibt es hier keinen Diskussionsbedarf mehr: „Die Gewaltbetroffenheit von Frauen muss nicht mehr wissenschaftlich erhoben werden. Der Europarat rechnet uns ständig vor, wie viele Plätze fehlen. Alleine in Tirol gibt es 43 Frauenhausplätze zu wenig. Aktuell gibt es gerade einmal 32.“

„Denken Sie über Ihre ideologische Ausrichtung hinaus, denn das ist im Sinne der von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder unzumutbar. Hier sind Leib und Leben in Gefahr. Sehen Sie das Wesentliche“, so Yildirim in Richtung Regierung.

Die Rede zum Nachsehen finden Sie hier: https://tinyurl.com/y7vtuqx8 (Schluss) mr/wf/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493