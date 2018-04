ORF III am Freitag: Zweiteiliges Historiendrama „Das Bernsteinamulett“ mit Muriel Baumeister und Michael von Au

Außerdem: Nationalratssitzung in „Politik live“ und „Ihr Auftrag, Pater Castell“ mit „Das Voynich-Manuskript“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 20. April 2018, überträgt ORF III Kultur und Information ab 9.00 Uhr in „Politik live“ auch die vierte und letzte Sitzung des Nationalrats in dieser Woche in voller Länge. Wichtigste Punkte der Tagesordnung: Die umstrittenen Überwachungs-und Datenschutzpakete der Bundesregierung. Außerdem diskutiert wird u. a. über das Aussetzen einer Erhöhung der Parteienförderung sowie die Vergaberechtsreform. Es kommentieren Michael Weiß und Martin Wendel. In ORF 2 ist Fritz Jungmayr bis 13.00 Uhr dabei.

Im Hauptabend zeigt ORF III in der Leiste „Der Österreichische Film“ das zweiteilige Historiendrama „Das Bernsteinamulett“ von Gabi Kubach. Der erste Teil (20.15 Uhr) beginnt im Sommer 1944 in Deutschland. Es ist kurz vor Kriegsende, als die Comtesse Barbara von Ganski (Muriel Baumeister) ihre große Liebe heiratet – den Physiker Alexander Reichenbach (Michael von Au). Als Zeichen seiner Zuneigung schenkt er Barbara ein Bernsteinamulett. Doch das junge Glück währt nur kurz, da Alexander in Kriegsgefangenschaft in Russland gerät. Währenddessen lässt sich Barbara auf eine Beziehung mit dem kultivierten russischen Offizier Belajew (Merab Ninidze) ein. Doch die Hoffnung auf eine Rückkehr ihres Ehemanns kann Barbara nie ganz aufgeben. Im zweiten Teil (21.50 Uhr) will Belajew Barbara mit nach Russland nehmen, doch diese lehnt ab. Noch immer kann sie nicht mit Alexander abschließen und tatsächlich kehrt er schon bald zurück. Stillschweigend akzeptiert Alexander Barbaras Kind von Belajew. Gerade scheint sich das Leben des Ehepaares wieder zu normalisieren, da ereilt die beiden schon der nächste Schicksalsschlag: Wegen Westspionage verurteilt ein Gericht Alexander zu 20 Jahren Haft. Verzweifelt bittet Barbara Belajew um Hilfe, doch der verlangt ein wertvolles Pfand.

Zum Abschluss des Filmabends zeigt ORF III eine weitere Folge der Serie „Ihr Auftrag, Pater Castell“ (23.25 Uhr). In „Das Voynich-Manuskript“ wird ein Teenager in einem Internat tot aufgefunden – ob es Selbstmord oder gar Mord war, scheint zunächst unklar. Pater Castell (Francis Fulton-Smith), einst selbst Schüler des Internats, wird zur Hilfe gerufen. Denn ein tragisches Ereignis aus der Vergangenheit scheint sich gerade zu wiederholen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at