„Bewusst gesund“ über individuelle Narkose für ältere Patientinnen und Patienten

Außerdem am 21. April: Gesunder Genuss – bewusstes Essen ist wichtig

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 21. April 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Maßgeschneidert – individuelle Narkose für ältere Patienten

Wenn ältere Menschen, die bereits an gewissen Vorerkrankungen leiden, wegen eines akuten orthopädischen Problems operiert werden müssen, bergen diese Eingriffe meist ein höheres als bei jüngeren und gesunden. Im Wiener Wilhelminenspital haben sich Chirurgen und Anästhesisten auf diese ältere Patientengruppe spezialisiert und Möglichkeiten für Narkose oder eine lokale Betäubung gefunden, die für die Betroffenen möglichst risiko- und schmerzarm ist. „Bewusst gesund“ war bei der Operation der 78-jährigen Marianne Mierau dabei, die sich bei einem Sturz mehrere Sehnen an der Schulter gerissen hat. Gestaltung: Denise Kracher.

Gesunder Genuss – bewusstes Essen ist wichtig

Im Idealfall ist unsere Ernährung ausgewogen und sollte frisch zubereitet sein. Besonderes Augenmerk sollte auf eine ausreichende Menge an Nährstoffen, Spurenelementen, Ballaststoffen und Vitaminen gelegt werden und es sollte selbstverständlich auch gut schmecken. Oftmals ist aber das einzige, das bei der Zubereitung bzw. beim Essen selbst zählt, dass es rasch gehen muss. „Bewusst gesund“ nimmt die „schnellen Bissen“ unter die Lupe und bietet einige schmackhafte Alternativen. Gestaltung: Vroni Brix.

Tag für Tag – sportlich zur Arbeit

Ein Streik der öffentlichen Verkehrsmittel vor 18 Jahren hat Manfred Radich richtig fit werden lassen. Damals musste er zum ersten Mal mit dem Rad zur Arbeit fahren und das hat ihm so gut getan, dass er heute noch in die Pedale tritt. Sein ganzer Körper hat sich bereits umgestellt, sein Stresslevel ist gesunken, seine Glücksgefühle nach dem Sport erleichtern ihm den Arbeitsalltag – und all das macht er mittlerweile das ganze Jahr über. Und er gönnt sich auch eine Abwechslung: War er früher auch bei Wind und Wetter nur mit dem Fahrrad unterwegs, schnürt er hin und wieder auch die Laufschuhe und joggt zu seinem Arbeitsplatz. „Bewusst gesund“ hat er seinen Weg zum gesunden Leben erzählt. Gestaltung: Steffi Zupan.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Aphten

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher zum Thema Aphten.

