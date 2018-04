„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 20. April in ORF 2

Wenn die Treue auf die Probe gestellt wird

Wien (OTS) - Eine Treuetesterin, ein Privatdetektiv und ein Anwalt – das sind Vera Russwurms Gäste am Freitag, dem 20. April 2018, um 21.20 Uhr in ORF 2. In einer neuen Ausgabe ihres Talkformats „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ sieht sich die Moderatorin mit vielseitigen und interessanten Berufsbildern und Argumenten konfrontiert, denn Betrug und Scheidungskrieg kommen eben auch in den besten Familien vor.

„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 20. April in ORF 2

Diesmal zu Gast: Treuetesterin Therese Kersten, Berufsdetektiv Christoph Jäger, Scheidungsanwalt Martin Preslmayr. „80 Prozent der Männer werden untreu, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen“, das meint zumindest die erfolgreiche „Treuetesterin“ Therese Kersten. Ihre Methoden, die Opfer der Begierde zu überführen, sind effektiv, aber umstritten. Auch bei Berufsdetektiv Christoph Jäger, der meint, nur ausgebildete Detektive sollen sich an die heikle Materie „Schuld oder Unschuld“ in Beziehungen heranwagen. Top-Scheidungsanwalt Martin Preslmayr ist es eigentlich egal, woher seine Informationen kommen. Wenn‘s richtig hart auf hart kommt, gilt der Spruch „Im Krieg und bei der Scheidung ist alles erlaubt“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at