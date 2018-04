87.000 Fahrgäste waren 2017 mit der Vienna Ring Tram unterwegs

Doppelt so viele Fahrgäste als noch 2010

Wien (OTS) -

Sightseeing auf Schienen ist beliebt: 2017 drehten ca. 87.000 Fahrgäste mit der Vienna Ring Tram eine Runde. 2010 waren es noch etwa 43.000 Fahrgäste. Damit hat sich die Anzahl der Fahrgäste pro Jahr mehr als verdoppelt. Seit dem Gründungsjahr 2009 haben insgesamt über 600.000 Menschen Rathaus, Staatsoper und Co. mit der gelben Straßenbahn kennengelernt.

Via Kopfhörer werden Wien-Fans mit Infos über die historischen Gebäude entlang der Ringstraße in acht Sprachen versorgt, inklusive einer Version in Wiener Mundart - gesprochen von Mundl-Darsteller Karl Merkatz. Auch für die kleinsten Fahrgäste gibt es ein passendes Angebot: Der Schauspieler und Kinderbuchautor Erich Schleyer erklärt auf kindgerechte Weise, was es auf der Fahrt zu sehen gibt.

Die Vienna Ring Tram ist ab der Station Schwedenplatz täglich von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr im 30-Minuten-Intervall unterwegs. Tickets gibt es um neun Euro, ermäßigt um vier Euro. Kinder unter sechs Jahren, die keinen eigenen Sitzplatz brauchen, dürfen kostenlos mitfahren. Alle Informationen zur Vienna Ring Tram finden Sie hier: www.wienerlinien.at/ringtram

