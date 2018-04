I.E.C.T. – Hermann Hauser und APEX Ventures geben Partnerschaft bekannt

Gemeinsam wollen die beiden Partner das wachsende europäische Ökosystem der Innovation ausbauen

Wien/Innsbruck (OTS) - I.E.C.T. - Hermann Hauser und APEX Ventures freuen sich hiermit ihre neue Partnerschaft bekanntzugeben. Gemeinsam wollen die beiden Partner zur Entwicklung und Unterstützung des Start-up-Ökosystems in Mitteleuropa und darüber hinaus beitragen. Durch die gemeinsame Leidenschaft für Unternehmertum und technologiegetriebene Innovation verbunden, haben sich I.E.C.T. - Hermann Hauser und APEX Ventures zu diesem Schritt entschlossen, um Gründer mit neuen Ideen und Visionen zu identifizieren, zu coachen, zu entwickeln und finanziell zu unterstützen.

Neben der Investition in den APEX Ventures Deep-Tech-Fonds wird Hermann Hauser zukünftig Teil des Advisory Boards von APEX Ventures sein und das APEX-Gründungsteam in seiner Investmenttätigkeit beraten und begleiten.

I.E.C.T. – Hermann Hauser – Mittelpunkt der Deep-Tech Szene

I.E.C.T. - Hermann Hauser liegt im Zentrum eines internationalen Netzwerks aus Serial Entrepreneurs und Investoren. Es bündelt die mitteleuropäischen Investitionstätigkeiten von Hermann Hauser und den I.E.C.T.-Capital Partners und führt Programme zur Startup-Entwicklung mit Deep-Tech Fokus durch.

APEX Ventures – europäischer Deep-Tech Venture Capital Fonds

Gegründet von Andreas Riegler, Christoph Kanneberger und Stefan Haubner, ist APEX Ventures ein europäischer Frühphasen-Venture Capital Fonds, der Technologieunternehmen mit einem Fokus auf einzigartiges geistiges Eigentum sowie überdurchschnittliches Marktpotenzial finanziert und entwickelt.

Seit dem ersten Closing im Jahr 2017 hat APEX Ventures mehrere Investitionen in Europa und in den USA, insbesondere in den Bereichen Cyber-Sicherheit, künstliche Intelligenz für medizinische Anwendungen, InsurTech für autonomes Fahren und Monetarisierung von Urheberrechten, getätigt. APEX Ventures hat die Gründerteams seit ihrer Markteinführung intensiv unterstützt, um das internationale Wachstum zu beschleunigen. In einem tiefgehenden Validierungsprozess bewertet APEX Ventures mehr als 600 Frühphasen-Ventures pro Jahr und zielt auf eine Gesamtportfoliogröße von bis zu 18 Deep Tech Unternehmen in Europa und bei außergewöhnlichen Opportunitäten in den USA ab.

Um talentierte Teams zu identifizieren und ihre Ideen in einem frühen Stadium zu unterstützen, arbeitet APEX Ventures eng mit akademischen Institutionen, Acceleratoren und anderen internationalen VC-Partnern zusammen.

APEX Ventures und Hermann Hauser - globale Innovation aus Europa heraus möglich machen

"Europa wird immer innovativer. Wenn man die Start-up-Szene in Berlin, München, Cambridge, London und Wien betrachtet wird deutlich: Der Abstand zwischen Silicon Valley und diesen europäischen Clustern schrumpft. Ich hoffe, zusammen können wir diese Lücke noch kleiner machen. Genau deshalb bin ich dem APEX Advisory Board beigetreten.", erklärt Hermann Hauser.

"Mit großer Freude blicken die Gründer von APEX Ventures der Kooperation mit Hermann Hauser und seinem Team entgegen. Beide Teams verbindet die Leidenschaft, erstklassige unternehmerische Talente zu unterstützen und einzigartige Ideen mit globalem Potenzial zu identifizieren", sagt Andreas Riegler, Gründungspartner von APEX Ventures.

