4GAMECHANGERS-Festival Update: "Next big thing: Austria's forthcoming hotshots" und WisR gewinnt die Final Pitch Sessions

Wien (OTS) - Transition & Introduction von Gerald Hörhan (Founder and CEO of Investmentpunk Academy): "Die Möglichkeiten in der digitalen Welt sind die gleichen, egal wo du sitzt. Die Eigenschaften, die man braucht, sind Mut und dass man denken kann, das ist das Essentiellste. Schaltet euer Gehirn ein und macht was richtig Geiles"



Zum Thema "Next big thing: Austria's forthcoming hotshots" diskutierten Ralf Kunzmann (Managing Director aws Fondsmanagement/Gründerfond), Fredrik Debong (Co-Founder & Head of RND MySugr), Tobias Homberger (Founder & CEO myClubs), Andreas Kern (Founder & CEO wikifolio.com), Peter Bosek (Member of the Board for Retail Banking, Erste Group Bank AG), Mathias Ruhri (CEO UpToEleven), Markus Rutz (Founder Stream Unlimited), Itamar Reznikovich (CFO Emarsys) und Katharina Schneider (Co-Founder & CEO MediaShop) - moderiert von Alexandra Wachter.

Ralf Kunzmann (Managing Director aws Fondsmanagement/Gründerfond): "Wichtig ist, dass Gründer und Gründerinnen am Werk sind, die wirklich dafür kämpfen ihre Vision umzusetzen."

Fredrik Debong (Co-Founder & Head of RND MySugr): "Schaue auf die Grundwerte der Gesellschaft und dann dort reingehen. Es braucht ein Team, das unterschiedlich denkt, aber die gleiche Mission und Vision hat."

Tobias Homberger (Founder & CEO myClubs): "Das Netzwerk kann immer nur die Tür aufmachen, durchlaufen muss man dann selbst. Die Anforderung an das Team und an die Skills verändern sich von Phase zu Phase. Manchmal muss man hier auch austauschen, weil man einfach das nächste Skill-Set benötigt."

Andreas Kern (Founder & CEO wikifolio.com): "Austausch ist für den Erfolg entscheidend. Ich habe unterschätzt wie sich die Arbeit verändert, wenn sich die Anforderungen und die Mitarbeiterzahl ändert."

Peter Bosek (Member of the Board for Retail Banking, Erste Group Bank AG): "Das was wir als kulturellen Vorteil sehen, sehen andere als Behinderung."

Mathias Ruhri (CEO UpToEleven): "Chancen erkennen und wenn man sie erkennt auch zuschlagen!"

Markus Rutz (Founder Stream Unlimited): "Das meiste ist schon der Wille und die Flexibilität, sich auch anzupassen und zu schauen, was der Markt braucht."

Itamar Reznikovich (CFO Emarsys): "That's what we are here for. We are here to change the way brands communicate with their customers. The communication is the key."

Katharina Schneider (Co-Founder & CEO MediaShop): "Eines der wichtigsten Themen, ist bestimmt auch die Persönlichkeit des Gründers oder Unternehmers."



Keynote Speech von Daniel Mattes (Founder and CEO of 42.cx) und Andrea Gaal (Executive, Entrepreneur, Co-Founder): "Europe is the place to be!“



7 MIN for Seven Ventures von Daniel Zech (Head of SevenVentures Austria) und Florian Pauthner (CEO SevenVentures)

Florian Pauthner (CEO SevenVentures): "Wir bauen Marken, gemeinsam mit unseren Partnern. Wir haben gemeinsam mit der ProSiebenSat1. PULS 4 Gruppe einen Exit-Kanal geschaffen.“



Folgende Start-Ups pitchten in den Final Pitch Sessions:



Amalogy GmbH mit areeka.net

Fittrack GmbH

WisR GmbH

PocketDefi (liimtec GmbH)

Helloguide (APA Pitch Session Gewinner)

Die Jury, bestehend aus Katharina Schneider (Co-Founder & CEO Mediashop), Heinrich Prokop (Managing Director Clever Clover), Michael Altrichter (Business Angel & Impact Investor), Thomas Schaufler (Chief Retail Officer Erste Bank Oesterreich), Marcus Grausam (CEO & CTO A1 Telekom Austria) und Claudia Zettel (Editor-in-Chief Futurezone), kürte WisR zum Sieger der Pitch Sessions.

Die Gewinnerin Carina Roth von WisR erhalten:



10.000 Euro in CASH von der ErsteBank sowie einen Gutschein über Beratungsleistungen im Wert von 2.000 Euro von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Den "Microsoft Modern Business Award", der einen Azure Pass im Wert von 1.500 USD plus Mentoring Sessions mit Hermann Erlauch, Member of the Management Board / Service Lead Austria (Western Europe) at Microsoft, beinhaltet

Einen Gutschein für einen Investment-ready Workshop durch primeCROWD. Der Workshop dient dazu das Start-Up auf zukünftige Investorengespräche bestens vorzubereiten

Einen gratis Top-Level-Co-Working-Space im einzigartigen "4GAMECHANGERS"-Hub, Tür an Tür mit ProSiebenSat.1 PULS 4 und SevenVentures Austria

