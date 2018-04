Kärntner Heimatlied - Team Kärnten/Köfer: Neue fünfte Strophe statt politisch motiviertem Eingriff in den bestehenden Text!

Klagenfurt (OTS) - Heftige Kritik am Klagenfurter Uni-Rektor und SPÖ-Verbündeten Oliver Vitouch äußert heute der Obmann des Teams Kärnten, LAbg. Gerhard Köfer: „Anstatt sich um die Weiterentwicklung des Klagenfurter Unistandortes und um neue Studienrichtungen zu bemühen, vergeudet Vitouch seine Zeit für Projekte, die für ihn keinerlei Priorität haben sollten.“ Köfer verwehrt sich entschieden dagegen, in den bestehenden Text des Kärntner Heimatliedes - aus parteipolitischer Motivation heraus - einzugreifen: „Eine Veränderung der derzeitigen Textierung der Landeshymne ist für das Team Kärnten ein absolutes No-Go. Die Hymne bedeutet Geschichte und Identität und darf ähnlich der Kärntner Landesverfassung kein Objekt für kleinkarierte parteipolitische Spielchen darstellen.“

Was sich Köfer allerdings sehr wohl vorstellen kann, ist, der Hymne eine neue fünfte Strophe anzuhängen: „Hierüber zeigen wir uns gesprächs- und diskussionsbereit. Diese neue Strophe kann eine Anknüpfung zu einer Weiterentwicklung und Zukunftsorientierung des gesamten Bundeslandes bieten.“ Eine Initiative in diese Richtung soll wenn dann aber von Seiten der Landesregierung und nicht von der Universität Klagenfurt ergriffen werden, fordert Köfer, der zudem ein klares Bekenntnis von SPÖ und ÖVP zu den ersten vier Strophen in unveränderter Form verlangt.

