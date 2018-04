Schweres Asthma - oft nicht richtig behandelt?

Weitgehende Symptomfreiheit selbst bei schwerem Asthma möglich

Wien (OTS) - Immer mehr Menschen, vor allem auch immer mehr Kinder, leiden an Asthma. Und Asthma, im Besonderen schweres Asthma, ist eine sehr komplexe und heterogene Erkrankung, die das Leben der Betroffenen massiv einschränkt und die behandelnden ÄrztInnen vor Herausforderungen stellt. Standen bisher nur inhalative und orale entzündungshemmende Therapien inkl. Cortison mit all seinen Nebenwirkungen zur Behandlung von schwerem Asthma zur Verfügung, so hat sich die Palette der therapeutischen Möglichkeiten (Stichwort Biologika) in den letzten Jahren beträchtlich erweitert. Heute ist schweres Asthma in den meisten Fällen deutlich besser behandelbar und die meisten Betroffenen könnten weitgehend symptomfrei leben. Und trotzdem: Viele Asthma-PatientInnen werden noch nicht optimal behandelt.



Warum das so ist, welche Hürden einer optimalen Therapie mitunter im Wege stehen, welche Chancen die neuen therapeutischen Möglichkeiten bringen und warum jede Form von Asthma immer ernst genommen werden muss, erläutern Experten der ÖGP im Rahmen der Pressekonferenz. Darüber hinaus wird der neue Ratgeber der Interessensgemeinschaft Allergenvermeidung – IGAV zum Thema Allergisches Asthma vorgestellt.

„Was können wir tun, um Asthma zu vermeiden bzw. besser zu behandeln?“

Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Schenk, Leiter der Abteilung für Pneumologie am Landesklinikum Hochegg, Präsident der ÖGP

„Schweres Asthma bei Erwachsenen effektiv behandeln“

Prim. Priv.-Doz. Dr. Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde des Kepler Universitätsklinikums Linz, Generalsekretär der ÖGP



„Schweres Asthma beim Kind – anders als schweres Asthma beim Erwachsenen“

Prim. Univ.-Prof. Dr. Ernst Eber, Vorstand der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde und Leiter der Klinischen Abteilung für pädiatrische Pneumologie und Allergologie an der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde Graz, Vize-Präsident der ÖGP

„Spezialfall: Allergisches Asthma – und wie man es (wieder) unter Kontrolle bringen kann“

Univ.-Doz. Dr. Felix Wantke,Leiter des Floridsdorfer Allergiezentrums (FAZ), Leiter des Arbeitskreises für Asthma und Allergie der ÖGP, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der „Interessensgemeinschaft Allergenvermeidung“ – IGAV

Vorstellung des IGAV-PatientInnen-Ratgebers „Allergisches Asthma“

Pressekonferenz der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie

Datum: 26.04.2018, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Zum Schwarzen Kameel

Bognergasse 5, 1010 Wien, Österreich

