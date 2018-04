Alkoholverbot Bahnhofsvorplatz Salzburg

Salzburg (OTS) - Bürger für Salzburg (SALZ) stimmen dem Alkoholverbot am Bahnhofsvorplatz zu. Um zu verhindern, dass zwischen 00:00 und 05:59 weiter Alkohol konsumiert werden kann, wäre es jedoch sinnvoll, das Alkoholverbot nicht nur von 06:00 bis 24:00 zu verhängen, sondern 24 Stunden lang. Das wäre möglich, wenn sich Bürger in der Zeit von 00:00 und 05:59 durch Alkoholisierte gestört fühlen und bei der Polizei beschweren. Unabhängig davon sind weitere Sozialmaßnahmen für Alkoholkranke in diesem Bereich erforderlich.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Christoph Ferch: 06642858687