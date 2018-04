BELVEDERE: Harald Krejci wird Chefkurator

Wien (OTS) - Harald Krejci, der seit 2009 im Belvedere tätig ist, übernimmt mit 1. Mai 2018 die neu geschaffene Position des Chefkurators. Damit wird er für sämtliche kuratorischen Agenden im Belvedere zuständig sein. In enger Zusammenarbeit mit der Generaldirektorin und wissenschaftlichen Leiterin Stella Rollig wird Krejci das Programm aller drei Standorte – Oberes und Unteres Belvedere sowie Belvedere 21, das er 2016, noch unter dem Namen 21er Haus, vorübergehend geleitet hat – konzipieren. Sein Aufgabengebiet umfasst weiters die gesamte Sammlung vom Mittelalter bis zur Gegenwart.

„ Im ersten Jahr meiner Amtszeit habe ich alle Bereiche des Hauses intensiv kennen und die hohe wissenschaftliche Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen gelernt. Jetzt geht es darum, die für die kommenden Jahre entworfene Strategie der Profilierung des Belvedere in der effektivsten Organisationsstruktur umzusetzen. Harald Krejci bringt die besten Voraussetzungen mit, um mich als Chefkurator zu unterstützen. Er ist ein exzellenter Kunsthistoriker, kennt das Haus und seine Strukturen, hat fundiertes Wissen über die Sammlung und ist sowohl lokal gut verankert als auch international breit vernetzt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und den intensiven Dialog “, so Stella Rollig.

Harald Krejci studierte Kunstgeschichte in Augsburg und München. Er war wissenschaftlicher Leiter des Archivs der Kiesler Stiftung Wien und zeichnete für zahlreiche Ausstellungen zu Kunst und Architektur Friedrich Kieslers verantwortlich, so zum Beispiel im MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main, im Drawing Center New York sowie im Guggenheim Museum in Venedig. Internationale Aufmerksamkeit erreichten seine Ausstellungen zum Wiener Kinetismus oder zum Frühwerk von Friedensreich Hundertwasser. Mit dem Forschungsprojekt „Hagenbund – Ein europäisches Netzwerk der Moderne“ und der damit verbundenen Ausstellung hat sich Krejci um die Erforschung der Wiener Moderne verdient gemacht. Im Belvedere hat er unzählige Projekte realisiert, zuletzt Günter Brus. Unruhe nach dem Sturm und Rachel Whiteread, im vergangenen Jahr die Schau Franz West Artistclub, die sich schwerpunktmäßig den performativen Ansätzen bei West widmete.

„ Ein Museum heute muss lebendig sein, für viele Gruppen der Gesellschaft anziehend wirken. Wir müssen Formate des Ausstellens ständig weiterentwickeln. Dabei geht es mir auch darum, die gängigen Pfade der Kunstgeschichte zu verlassen und immer wieder neue Sichtweisen auf die Kunst zu ermöglichen. Ein besonderes Anliegen ist mir, die Zusammenhänge und Wechselbeziehungen österreichischer Künstlerinnen und Künstler mit internationalen Kunstentwicklungen zu thematisieren. Dies wird auch bei meiner zukünftigen Tätigkeit als Chefkurator ein wichtiger Zugang sein “, so Harald Krejci.

