Fokus auf innovative Kommunikation

Schwerpunkt berufsbegleitende postgraduale Master-Lehrgänge an der FH JOANNEUM

Graz (OTS) - Das Medieninstitut der FH JOANNEUM etabliert sich als ausgewiesenes Kompetenzzentrum für innovative Kommunikation. Einer der Schwerpunkte: Berufsbegleitende postgraduale Master-Lehrgänge, die es mit speziellen Konzeptionen österreichweit nur in Graz gibt. Besondere Bedeutung kommt dabei den zukunftsorientierten Themen "Public Communication", "Visuelle Kommunikation und Bildmanagement" sowie "Technische Dokumentation" zu.

"Public Communication" - Gesellschaft im Wandel braucht neue Kommunikation

Neue Formen innovativer öffentlicher Kommunikation für eine sich rasch verändernde Gesellschaft fokussiert der postgraduale Master-Lehrgang "Public Communication". In vier Semestern thematisiert das berufsbegleitende Studium sämtliche Facetten effizienter Kommunikationstätigkeit und lässt mit seinen unkonventionellen inhaltlichen Ansätzen sämtliche gängige PR-Prinzipien weit hinter sich.

"Visuelle Kommunikation und Bildmanagement": Fotos – Videos – Infografiken – Social-Media-Bilder, all inclusive

Einen neuen Ansatz verfolgt auch das an der FH JOANNEUM entwickelte Konzept der integrierten visuellen Kommunikation, das dem Master-Lehrgang "Visuelle Kommunikation und Bildmanagement" zugrunde liegt. Hier werden sämtliche Komponenten visueller Vermittlung – Fotos, Videos, Infografiken und Social-Media-Bilder – synchronisiert und aufeinander abgestimmt, was einen völlig neuen Umgang mit unterschiedlichen bildhaften Materialien ergibt. Es ist der einzige postgraduale Master-Lehrgang an einer österreichischen FH, der sämtliche visuellen Genres in einem einzigen Studium analysiert und diskutiert.

"Technische Dokumentation" im Zeitalter von Industrie 4.0

Am Master-Lehrgang "Technische Dokumentation“ wird in drei Semestern Know-how rund um die verständliche, mediengerechte und gesetzeskonforme Erklärung komplexer Produkte sowie Prozesse im Zeitalter von Industrie 4.0 vermittelt. Die Inhalte umfassen neben typografischen und methodischen Grundlagen auch juristische Aspekte, Usability, Sprachmanagement, Onlinedokumentation, technische Illustration und 3-D-Animation bis hin zu Audio- und Videoproduktion sowie Augmented Reality. In der praxisnahen Lehre werden branchenrelevante Softwarepakete sowie marktführende Redaktionssysteme und Übersetzungstools eingesetzt.

Infos:

www.fh-joanneum.at/com

www.fh-joanneum.at/vis



www.fh-joanneum.at/ted

Rückfragen & Kontakt:

FH JOANNEUM

Institut Journalismus und Public Relations

FH Prof. Mag. Dr. Heinz M. Fischer

Alte Poststraße 152, 8020 Graz

T: +43 316 5453-8660

E: jpr @ fh-joanneum.at