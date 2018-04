HILLINGER COSMETICS: Hautpflege aus der Kraft der Bio-Trauben

Leo Hillinger bringt mit HILLINGER COSMETICS eine hochwertige BIO-Kosmetik Pflegeserie auf den Markt.

Jois (OTS) - Unter der Marke „more than wine“ bringt Leo Hillinger Produkte und Veranstaltungsformate auf den Markt, für die vor allem zwei Faktoren charakteristisch sind: der Bezug zur Traube und zu seiner Heimat am Neusiedler See. Jüngster Coup des umtriebigen Winzers ist eine neue Kosmetiklinie, die ganz auf die Kraft der Bio-Traube setzt.

„Die Traube enthält für den Menschen wertvolle Wirkstoffe“, sagt Leo Hillinger, der bei jedem seiner Produkte viel Wert darauf legt, diese bestmöglich zu verarbeiten. „Daher hat mich die Idee einer Pflegelinie mit den Wirkstoffen der Traube als wichtigen Bestandteil sofort begeistert“, erklärt der Unternehmer, der in der Fernsehshow „2 Minuten, 2 Millionen“ auf die Früchte-Kosmetik aufmerksam wurde. Sabrina Rettenbacher präsentierte vor der TV-Jury ihre Produktlinie „Fruits Cosmetics“ mit Inhaltsstoffen von verschiedenen Früchten und durfte sich freuen: Leo Hillinger stieg als Investor ein und aus Fruits Cosmetics wurde HILLINGER COSMETICS mit den Essenzen der BIO-Trauben als wichtigste Zutat.

Hochwertige BIO-Kosmetik für die weibliche Haut

Die Pflegelinie HILLINGER COSMETICS besteht aus vorläufig insgesamt sechs reinigenden beziehungsweise pflegenden Produkten, die speziell auf die weibliche Haut abgestimmt sind. Sie kommen ohne Silikone und Parabene aus und enthalten wertvolle Inhaltsstoffe aus Traubenkernen, -wasser und auch -knospen. „Die einzigartige Wirkung der in den Trauben enthaltenen Polyphenole – darunter Resveratrol und OPC (Oligomere Proanthocyanidine) – sind in der Kosmetik schon lange bekannt und im Einsatz. Sie wirken dem Hautalterungsprozess entgegen und geben der Haut einen natürlichen Schutz“, sagt Expertin Carolin Schobloch von Pure Green.

Pflegeprodukte aus der Kraft der Bio-Traube

Für die schonende Reinigung:

Gesichtsreinigung, Traubenkernpeeling und Naturalspa Bodywash trocknen die Haut nicht aus, sondern reichern sie schon bei der Reinigung mit wertvollen Pflegestoffen an.

Für die nährende Pflege:

Die zellregenerierende Tages- und Nachtpflege und die Sauvignon Masque beinhalten Wirkstoffe wie Resveratrol und Hyaluronsäure, die bereits erfolgreich in der Anti-Aging-Pflege eingesetzt werden.

Für das sanfte Verwöhnen:

Die Naturalspa Bodylotion schmeichelt mit dem hochwertigen Traubenkernextrakt, der OPC enthält sowie den Vitaminen E und C der Haut. Alle drei Komponenten wirken stark antioxidativ, um die Haut vor freien Radikalen zu schützen und somit dem Alterungsprozess entgegenzusteuern.

„more than wine“

Dass Leo Hillinger nun auch eine Kosmetiklinie lanciert, ist ein weiterer logischer Schritt im Rahmen seiner Firmenphilosophie. Denn bereits vor einigen Jahren hat er damit begonnen, ein Imperium aufzubauen, das „more than wine“ bietet. Im Zentrum steht die Traube in ihrer vielfältigen Verwendungsmöglichkeit. In seinen Wineshops und -bars in München, Wien, Kitzbühel, Linz, Salzburg und Parndorf kredenzt Leo Hillinger seinen Kunden nicht nur spezielle Flights quer durch die Hillinger-Weinvielfalt und dazu kleine, feine Snacks. Die Shops vertreiben auch originelle Produkte wie Zweigeltsalz oder Süßes aus Weintrauben aus eigener Produktion.

Nicht nur die Shops, auch das Weingut HILL 1 in Jois wie auch der von Leo Hillinger kürzlich erworbene Heiligenkreuzer Keller in Winden am Neusiedler See sind als Eventlocations gefragt. Technisch top ausgestattet können sie für Veranstaltungen und Feiern gebucht werden. Die attraktiven Räume werden jedoch auch vom Weingut Hillinger selbst bespielt, etwa mit Clubbings, dem HILL-Brunch oder dem traditionellen Ganslessen.

Über Leo Hillinger

Leo Hillinger übernahm 1990 den elterlichen Weinhandel und baute diesen zu einem österreichischen Musterbetrieb aus. Er kaufte beste Weinlagen rund um Jois und Rust zu und errichtete 2004 sein modernes Weingut HILL 1. Leo Hillinger bearbeitet heute rund 80 Hektar Weinbauflächen und leitet damit einen der größten Weinbaubetriebe Österreichs. Dabei richtet sich das Sortiment an verschiedene Zielgruppen: Die Weine sind im Lebensmittelhandel ebenso zu finden wie in internationalen Weinbars und in der Spitzengastronomie.

Mit „more than wine“ entwickelte Leo Hillinger eine Marke rund um den Wein, unter der Produkte aus Trauben, auch Veranstaltungen zum Thema Wein und Kulinarik angeboten werden – und in die er seine Leidenschaft und sein Herzblut steckt. Der Erfolg gibt seiner Unternehmensstrategie Recht: Als bislang einziger Winzer weltweit wurde er mit dem von Ernst & Young ausgelobten renommierten Unternehmerpreis „Entrepreneur of the Year“ ausgezeichnet. Mit der im Frühjahr 2018 lancierten Kosmetikserie HILLINGER COSMETICS zeigt er einmal mehr, dass in der Traube „more than wine“ steckt.

