NÖ Projekt „APPetit-Schulstunde“ holte 3. Platz beim Abfallwirtschaftspreis „Phönix“

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf gratulierte zur Top-Platzierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich wurde der österreichweit ausgeschriebene Abfallwirtschaftspreis „Phönix“, der auf Initiative des Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes ÖWAV und des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus über die Bühne geht, bereits zum 15. Mal verliehen. Im Rahmen der Österreichischen Abfallwirtschaftstagung in Salzburg fand die feierliche Projektpräsentation und Preisverleihung statt. Dabei konnte das NÖ Projekt „APPetit Schulstunde“ zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen den sensationellen 3. Platz erreichen. Als einer der ersten Gratulanten freute sich LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, dass Niederösterreich bei diesem Wettbewerb eine Top-Platzierung erreichen konnte.

Die NÖ Umweltverbände haben das Projekt „APPetit Schulstunde“ eingereicht. Dieses spricht vorrangig Schülerinnen und Schüler ab dem 14. Lebensjahr an und soll den Wert von Lebensmitteln und den sorgsamen Umgang damit vermitteln. Im Rahmen einer Schulstunde werden dabei die Hintergründe der Lebensmittelverschwendung von einem Experten bzw. einer Expertin näher beleuchtet. Darüber hinaus steht eine Web-App mit 1.000 spannenden Fragen zum Thema zur Verfügung. Rund 1.400 Schülerinnen und Schüler spielten die Web-App im vergangenen Jahr und beantworteten über 100.000 Fragen. Im Rahmen der jährlichen Schul-Schlussveranstaltung in St. Pölten treten – ähnlich dem Ablauf der TV-Millionenshow – Spieler des „APPetizer des Jahres“ zu einem Livespiel gegeneinander an und beantworten Fragen zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen.

Nähere Informationen: Büro LH-Stv. Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, E-Mail lhstv.pernkopf @ noel.gv.at, bzw. NÖ Umweltverbände, Mag. (FH) Matthias Heiss, Telefon 02742/23 00 60-206, E-Mail matthias.heiss @ umweltverbaende.at, www.umweltverbaende.at.

