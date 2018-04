ÖWA Plus 2017-IV: krone.at erzielt mit 2.352.000 Unique Usern neuen Leserrekord

Wien (OTS) - Den absoluten Bestwert in seiner Geschichte weist die soeben veröffentlichte ÖWA Plus dem „Krone“-Digitalangebot für das 4. Quartal 2017 aus. 2.352.000 Unique User (UU) – so viele wie nie zuvor – besuchten pro Monat die krone.at-Seiten. Das entspricht einer monatlichen Reichweite von 36,3 Prozent. Damit konnte krone.at seine UU um mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern und positioniert sich erneut im Spitzenfeld der Online-Tageszeitungen.

Wie schon in den Vorquartalen geht dabei der Reichweitenzuwachs klar auf das Konto der Mobilnutzung. Hier beträgt das Plus gegenüber dem Vorjahr fast 20 Prozent. 1.394.000 UU – und damit 60 Prozent aller krone.at-User – nutzen das Digitalangebot der Kronen Zeitung per mobile devices. Parallel dazu konnte krone.at die stationäre Nutzung um fast 6 Prozent steigern.

Doch nicht nur die aktuellen ÖWA Plus-Daten untermauern den digitalen Erfolgskurs der „Krone“. Auch im Social Media Bereich ist die Kronen Zeitung eine Klasse für sich unter Österreichs Onlinenews-Angeboten. So konnte krone.at im März 2018 – laut Storyclash – 1.333.506 Interaktionen für sich verbuchen. Das sind die meisten Interaktionen einer Nachrichtenseite im österreichischen Social Media-Ranking.

Michael Eder, Geschäftsführer Krone Multimedia (KMM): „Wir freuen uns über den großen Zuspruch und blicken optimistisch in die zweite Jahreshälfte. Der Rekord von über 10 Millionen Videoabrufen am Bewegtbildsektor bestätigt unsere Content-Strategie und zeigt, dass exklusive, spannende und selbstrecherchierte Themen einen klaren Mehrwert bieten, der vor den Lesern geschätzt wird. Große Herausforderung und Zielsetzung der nächsten Monate werden sein, unsere Kompetenz als „Krone“-Digitalmarke weiter auszubauen und unsere Innovationsstrategie konsequent fortzusetzen.“

Quellen: ÖWA Plus 2017-IV und ÖWA Plus 2016-IV; storyclash.com Social Media Ranking March 2018

