ÖFB-Cup Halbfinale Sturm – Rapid live im ORF

Am 18. April ab 20.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Die Schlager-Paarung des ÖFB-Cup-Halbfinales geht am Mittwoch, dem 18. April 2018, in Graz in Szene, wenn der Bundesliga-Zweite Sturm auf den Tabellendritten Rapid trifft. ORF eins überträgt ab 20.15 Uhr live. Kommentator ist Dietmar Wolff, aus dem Stadion melden sich Rainer Pariasek und Herbert Prohaska mit Analysen und Interviews.

