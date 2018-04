Konzert mit Violine und Klavier im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) erfreuen am Donnerstag, 19. April, die Geigerin Ana Popovic sowie der Pianist Bojidar Abrashev ihre Zuhörerschaft mit stimmungsvollen Melodien. Auf dem einfühlsam arrangierten Programm stehen Kompositionen von Bach, Schubert, Bruckner, Rubinstein und anderen Tondichtern. Ausgerichtet wird das um 19.00 Uhr beginnende Konzert durch den Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Das Publikum soll „Eintrittsspenden“ in der Höhe von 12 Euro geben. Mehr Informationen:

Telefon 278 52 67, E-Mail office @ beethoven-gedenkstaette.at.

Über sonstige kulturelle Angebote im Bezirksmuseum Floridsdorf berichtet der ehrenamtlich arbeitende Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, unter den Rufnummern 270 51 94 und 0664/55 66 973. E-Mails an den Bezirkshistoriker: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:

www.beethoven-gedenkstaette.at

