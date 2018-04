CA Immo Tschechien unter neuer Leitung

Vaclav Jonas übernimmt die Leitung der CA Immo-Niederlassung in Prag

Wien (OTS) - Vaclav Jonas ist neuer Geschäftsführer der Prager Niederlassung und verantwortet in dieser Funktion alle Asset und Property Management Aktivitäten der CA Immo in Tschechien, inklusive Mieterbetreuung und -Bindung. Unterstützt wird er hierbei von Jan Baxa, der seit Anfang April die Rolle des Head of Asset Management Tschechien innehat, und von Radek Poulicek, der das Unternehmen seit März 2018 als Leasing Manager unterstützt.

Andreas Quint, CEO von CA Immo: „Als erfahrener Asset Manager und durch seine langjährige Tätigkeit bei CA Immo ist Vaclav Jonas bestens mit dem lokalen Marktumfeld und unserem Unternehmen vertraut. Er wird unser Portfoliowachstum in Tschechien begleiten und unsere hohen Qualitätsstandards in der aktiven lokalen Mieterbetreuung weiterführen.“



Vaclav Jonas, startete seine berufliche Laufbahn 2001 in der Volksbanken-Immobilientochter Europolis als Projektmanager für Landmark-Immobilien wie die River City Prag. Seit der Übernahme der Europolis durch CA Immo im Jahr 2011 bekleidete er die Funktion des Leiters Asset Management CA Immo Tschechien.

Jan Baxa war langjähriger Mitarbeiter des CA Immo Asset Managements in Tschechien, wo er unter anderem die erfolgreiche Implementierung des Financial Property Management verantwortete. Nach einer kurzen Tätigkeit für CERES Management Services kehrt er nun als Head of Asset Management in das tschechische CA Immo-Team zurück. Radek Poulicek arbeitete vor seinem Eintritt in CA Immo für Cushman & Wakefield als Senior Consultant im Bürovermietungs-Team.

Über CA Immo

CA Immo ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rd. 4,3 Mrd. € in Deutschland, Österreich und Osteuropa.



