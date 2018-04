Santander GO: Online-Kredit-Tool mit Innovationspreis der österreichischen Bankenbranche ausgezeichnet

Die Santander Consumer Bank Österreich erhielt im Zuge des KURS Bankenkongresses den KURS Award 2018 für das innovativste Finanzdienstleister-Projekt verliehen

Wien (OTS) - Große Auszeichnung für Österreichs führende Spezialbank im Bereich Konsumkredite: Das Online-Kredit-Tool „Santander GO“ wurde im Rahmen des KURS Bankenkongresses als innovativstes Projekt ausgezeichnet. „Ich bin sehr stolz, dass unser ständiges Bestreben nach Kundennähe mit dem ‚KURS Award 2018‘ belohnt wurde“, sagte CEO Olaf Peter Poenisch anlässlich der Preisverleihung am 11. April 2018 im Austria Trend Hotel Savoyen Vienna.

Die Santander Consumer Bank Österreich erhielt im Zuge des KURS Bankenkongresses – der Jahreskongress für die österreichische Bankenlandschaft – den KURS Award 2018 für das innovativste Finanzdienstleister-Projekt verliehen. Mittels Santander GO profitieren Bankkunden bei Kreditanfragen neben der qualitativen Beratung durch einen Experten zusätzlich von der Bequemlichkeit und Schnelligkeit der Onlinewelt. So sorgt Santander GO für verkürzte Bearbeitungszeiten und Transparenz: Mithilfe von Screen-Sharing und Telefon werden die Kunden schrittweise durch den Online-Prozess begleitet. Weitere Vorteile: Schnelle Kreditentscheidung aufgrund der unmittelbaren Unterlagenprüfung sowie maßgeschneiderte Kreditvarianten – und das alles vom Sofa aus.

Das 2017 gelaunchte Online-Kredit-Tool sorgt dafür, dass sich Kunden im Online-Dschungel nicht allein gelassen fühlen. Es ist jederzeit nachvollziehbar, worüber mit dem Kunden gesprochen wurde und welche Kredit-Optionen dieser bevorzugte. „Als Marktführer im Bereich der Konsumfinanzierung steht für uns, auch in Zeiten der Digitalisierung, immer der Kunde im Mittelpunkt. Mit Santander GO kombinieren wir die Bequemlichkeit des Online-Kredits mit den Vorteilen des persönlichen Beratungsgespräches“, betont Poenisch.

KURS Award 2018

Die Expertenjury, bestehend aus Mag. Manfred Hämmerle (imh GmbH), Dr. Gerald Resch (Bankenverband), Dr. Julia Pitters (Trendexpert e.U.) und Peter Heiling (Stuzza Studiengesellschaft), nominierte aus zahlreichen Einreichungen die drei besten Projekte. Der Gewinner wurde mittels Online-Voting bestimmt.

Mehr Informationen zum KURS Award 2018 bzw. Santander GO finden Sie hier.

Pressefoto: www.ots.at/a/OBS_20180412_OBS0006

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank mit Schwerpunkt Konsumfinanzierung und seit 2009 am Markt vertreten. Das Institut mit Sitz in Wien ist mit über 468.000 Kundenverträgen und rund 2.500 Partnern aus dem Waren- und Kfz-Handel führend bei Warenfinanzierungen über den Handel sowie der größte markenunabhängige Kfz- und Motorrad-Finanzierer in Österreich. Zum Produktportfolio der Bank gehören Barkredite, Teilzahlungen, Autokredite und Leasing, CashCards sowie Versicherungen. Darüber hinaus ist Santander mit Tages- und Festgeldprodukten im Einlagengeschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt 400 MitarbeiterInnen und betreibt 30 Filialen österreichweit. Mit dem Kundenservice-Center in Eisenstadt ist das Finanzinstitut ein bedeutender regionaler Arbeitgeber. Die Bank besitzt eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung. Die Santander Consumer Bank wurde per 1. Februar 2018 als einzige Bank Österreichs als Top Employer Österreich 2018 zertifiziert.

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Teil der Banco Santander, S.A. Die internationale Santander Gruppe ist die größte Bank der Eurozone gemessen an der Marktkapitalisierung von 88,41 Milliarden Euro (31.12.2017). Der Fokus liegt auf dem Privat- und Firmenkundengeschäft in den zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Mit über 200.000 MitarbeiterInnen und 133 Millionen Kunden zählt die Santander Gruppe zu den global führenden Finanzinstituten.

