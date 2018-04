Der Gewinner des CUP SOLUTIONS & GLOBAL 2000 DESIGN CONTEST steht fest!

Mehrweg ist der Weg: Alexander Fuehrer gestaltet den neuen 0,3l Mehrweg-Becher

Wien (OTS) -

CUP SOLUTIONS, der gefragteste österreichische Ansprechpartner für Mehrweglösungen in der Veranstaltungs-Gastronomie, und Österreichs führende Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 hatten sich gemeinsam auf die Suche nach einem neuen Gesicht für den 0,3l Becher begeben und einen Design Contest ausgerichtet.

Aus über 40 Einreichungen wurden die Top 10 vorausgewählt und diese stellten sich dann einem großen Publikumsvoting auf Facebook. Nach einer Woche Voting standen die Sieger fest: Julia Klotzner, Alexander Fuehrer und die gerade mal 17-jährige Nicole Tripes konnten sich mit drei völlig unterschiedlichen Design-Ansätzen durchsetzen und sich einen Platz auf dem Treppchen sichern.

Nach langer Beratung traf die Jury von CUP SOLUTIONS und GLOBAL 2000 dann die Entscheidung und kürte den Oberösterreicher Alexander Fuehrer zum Sieger Nr. 1 des Contests, der mit seinem spektakulären Design und Stil überzeugen konnte und dessen Idee definitiv mehr Umweltbewusstsein in den österreichischen Köpfen schafft.

“Einweg ist kein Weg.“ sagt dazu Lisa Kernegger, Ökologin bei GLOBAL 2000, „“Mehrwegbecher sind besser für die Umwelt und ein Beispiel für gelebte Kreislaufwirtschaft. Ein CUP SOLUTIONS Mehrwegbecher kann bis zu 600 mal verwendet werden und ersetzt so 600 Einwegbecher. Am Ende seines Lebens wird er recycelt – was bei Einwegbechern meist nicht der Fall ist. Mit dem Designcontest möchten wir die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren. Außerdem sieht der neue Becher auch wirklich gut aus!“

Alexander Fuehrer, Designer PaintedLove® über sein Design: "Ich habe mich für die Kernaussage „Ich trinke für das Schöne“ entschieden - Bei „für das Schöne“ - ist die Natur gemeint, man kann also Spaß haben und gleichzeitig die Natur schützen. Die Linien, die sich durch das gesamte Sujet ziehen, verdeutlichen diese Verbindung. Üppig wachsende Vegetation, erblühende Natur, eine glückliche Tierwelt - von grinsenden Fischen bis zum Marienkäfer – das sind die Schlüsselelemente meines Designs, das Style-Bewusstsein und Umweltschutz verbindet. „Ich trinke für das Schöne“ …und das am besten „ewig“: Das integrierte „Unendlich-Symbol“ stellt Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und die positive Verbindung von Mensch und Natur dar."

Da alle drei Einreichungen auf so viel Begeisterung stießen, hat CUP SOLUTIONS nun beschlossen, alle drei Sieger-Sujet-Becher zu produzieren. Also werden auch Julia Klotzner und Nicole Tripes Ihre Einreichungen schon sehr bald auf zahlreichen Events in Österreich finden können. Als ganz besonderes Zeichen spendet CUP SOLUTIONS pro gemietetem „SIEGER BECHER“ 1,- Cent und pro Becher, den sich der Endkunde behält, weitere 10,- Cent an GLOBAL 2000! Weiters werden im Namen der drei Finalisten zusätzliche € 3.000,- an GLOBAL 2000 gespendet. Die Spenden kommen der Umweltschutzarbeit von GLOBAL 2000 zu Gute!

CUP SOLUTIONS und GLOBAL 2000 bedanken sich herzlichst bei allen Teilnehmern und bei allen, die fleißig mitgestimmt haben und gratulieren dem Sieger ganz herzlich!

Seit 2006 ist CUP SOLUTIONS der gefragteste Ansprechpartner für Mehrweglösungen in Österreich und bietet Kunden und Veranstaltungen durchdachte und nachhaltige Gesamtkonzepte auf höchstem Niveau, egal ob große Mengen für Festivals, kleinere Mengen für private Feiern oder selbst gestaltete Becher als (Werbe-)Geschenk. Bilder der brandneuen „Sieger Becher“, weitere Infos zu Österreichs beliebtesten Mehrwegbechern und dem gesamten Mehrweg-Sortiment von CUP SOLUTIONS zum Kaufen und Mieten finden Sie unter www.cupsolutions.at .



Bilder der drei Sieger-Becher finden Sie hier: https://www.flickr.com/photos/global2000/







Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christina Teubl, CUP SOLUTIONS Betriebsleiterin,

teubl @ cupsolutions.at , +43-1-710 13 87-701



Camilla Bob Khoss, CUP SOLUTIONS Projektleitung Marketing & Sales,

khoss @ cupsolutions.at, +43 664 886 37 555



Lisa Kernegger, GLOBAL 2000 Ökologin,

lisa.kernegger @ global2000.at, +43699 14 2000 22



Michael Lachsteiner, GLOBAL 2000 Pressesprecher

michael.lachsteiner @ global2000.at, +43699 14 2000 20