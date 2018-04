Wien-Favoriten: Festnahme nach Körperverletzung

Wien (OTS) - Am 15. April 2018 gegen 20:15 Uhr wurde ein ungebetener Gast, nachdem er andere Gäste belästigt hatte, von einer Hochzeitsgesellschaft ausgeschlossen. Der Mann dürfte sich darüber geärgert haben und beschädigte in der Triester Straße ein Fahrzeug. Ein 27-jähriger Hochzeitsgast der diesen Vorfall mitbekommen hatte, sprach den Mann auf dessen Verhalten an und wurde daraufhin von diesem attackiert. Diese Attacke und die Sachbeschädigung bemerkte wiederum der Chef des dortigen Lokals und würgte daraufhin den ungebetenen Gast. Als die Beamten in der Triester Straße eintrafen mussten sie gegen den 44-jährigen Lokalbetreiber einen Pfefferspray einsetzen, da dieser, nachdem er von seinem Kontrahenten abgelassen hatte, drohend in Richtung der Polizisten ging. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung hatte der ungebetene Gast, dessen Identität bis dato ungeklärt ist, die Beamten mehrmals mit dem Umbringen bedroht. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Der Lokalbetreiber wurde angezeigt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at