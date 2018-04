Brigittenau: „Ich hab Dich lieb, mein Wien!“ am 17.4.

Wien (OTS/RK) - Bei einem Konzert-Abend am Dienstag, 17. April, ab 19.00 Uhr, bringt die Chor-Vereinigung „Jung Wien“ im Festsaal im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) ein Programm im Zeichen der Wienerstadt zu Gehör. Unter dem Titel „Ich hab Dich lieb, mein Wien!“ wartet das Gesangsensemble mit einem typisch „wienerischen“ Melodienreigen auf. Die Sängerinnen und Sänger stellen ihrem Publikum einen Ohrenschmaus in Aussicht: „Lieder aus Wien, wie man sie kennt und liebt“. Um die Organisation kümmert sich der „Club Brigittenau Creativ“. Der Eintritt ist frei.

Begabte junge Pianisten aus der „Musikschule Brigittenau“ sind am Mittwoch, 18. April, im Festsaal im Amtshaus Brigittenau zu hören. Beginn: 18.30 Uhr. Der Eintritt zu der Veranstaltung der Schule ist gratis.

Tipp für 19.4.: „Musikalische Reise“ mit Maryna Lopez

Am Donnerstag, 19. April, richtet die Vereinigung „Kulturforum Brigittenau“ im Festsaal im Amtsgebäude am Brigittaplatz 10 ein abwechslungsreiches Konzert aus. Maryna Lopez (Mezzosopran) und Adolpho Lopez-Gomez (Klavier) unterhalten ihre Zuhörerschaft ab 19.30 Uhr mit dem Programm „Eine musikalische Reise“. Bewegende Stücke aus Österreich, Russland, der Ukraine und Mexiko sind an dem Abend zu vernehmen. Maryna Lopez beeindruckt bei Auftritten rund um den Globus die Besucherinnen und Besucher. Immer wieder nimmt die beliebte Künstlerin an mildtätigen Projekten teil. Im Laufe der Jahre erarbeitete sich die charmante Mezzosopranistin einen sehr guten Ruf. Am Liederabend im 20. Bezirk wirkt Thomas Schmidt als Moderator mit. Der Zutritt ist kostenlos.

Diese Veranstaltungen werden seitens des Bezirkes unterstützt. Über zukünftige Kultur-Termine im Amtshaus am Brigittaplatz 10 informiert das Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau: Telefon 4000/20 110 bzw. E-Mail post @ bv20.wien.gv.at.

