GPA-djp-Teiber: Volle Unterstützung für unabhängigen Journalismus im ORF

Kampf um Meinungsfreiheit ist gewerkschaftliches Thema

Wien (OTS) - „Die Angriffe des FPÖ-Stiftungsrates Norbert Steger auf KorrespondentInnen des ORF sind völlig inakzeptabel und sollten in der demokratischen Öffentlichkeit die Alarmglocken schrillen lassen“ , stellt sich Barbara Teiber, Mitglied der Bundesgeschäftsführung der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) hinter die RedakteurInnen des ORF.



„Dass ausgerechnet die Berichterstattung aus Ungarn ins Visier des FP-Stiftungsrates gerät, ist entlarvend. Gerade in Ungarn hat die politische Einflussnahme auf die Medien durch den Staat unerträgliche Ausmaße angenommen. Wir werden nicht hinnehmen, dass wir uns künftig in Richtung der demokratiepolitischen Standards Ungarns bewegen und werden eine Orbanisierung Österreichs nicht zulassen“ , so Teiber.



„Nicht nur ORF-RedakteuerInnen, sondern alle JournalistInnen im Land haben in der GPA-djp eine politische Partnerin, um unabhängigen Journalismus zu schützen und weiter zu entwickeln. Gewerkschaften waren in ihrer Geschichte wiederholt politischer Verfolgung ausgesetzt, eben weil sie sich unter anderem vehement für Presse- und Meinungsfreiheit eingesetzt haben. Daher ist dieser Kampf ein ureigenes gewerkschaftliches Thema. Ein Einmischen in eine unabhängige Redaktion steht Steger im Übrigen gar nicht zu. Als Stiftungsrat und damit Aufsichtsrat hat er eine Kontrollaufgabe nur gegenüber der Geschäftsführung, nicht aber gegenüber dem diesen nachrangigen Personen. Das muss Steger als Anwalt eigentlich wissen“ , ergänzt der Vorsitzende der Journalistengewekschaft in der GPA-djp, Eike Kullmann.

