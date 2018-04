Medianet xpert-Ranking 2018 veröffentlicht

ghost.company gleich dreimal in den Top 5

Perchtoldsdorf (OTS) - Die aktuellen Zahlen des wohl härtesten Agentur-Rankings sind da und wurden bei der xpert.night im Gasometer präsentiert. In sechs verschiedenen Kategorien stellte sich die heimische Agenturszene der umfassenden Bewertung und gleich dreimal konnte sich die ghost.company unter die Top 5 reihen.

Bei den Full-Service-Agenturen erreichen wir einen starken 5. Platz, bei den Digitalagenturen einen hervorragenden 4. Platz und bei der Kundenzufriedenheit der Kreativagenturen erklimmen wir sogar den 2. Platz.

Dem xpert-Qualitätsranking liegt eine äußerst umfassende Qualitäts- und Leistungsbewertung zugrunde. Basis sind drei unterschiedliche Punktebaskets, nach denen das Agentur-Leistungsspektrum, Arbeitsbeispiele und Case-Studies, Zahlen und Fakten, Awards sowie eine Jurypräsentation bewertet werden. Besonders aussagekräftig ist, dass auch eine anonyme Befragung der Agenturkunden und damit ein direktes Feedback der geleisteten Arbeit in das Ergebnis mit einfließt.

„Im Endeffekt soll das xpert-Ranking Marketingmanagern eine fundierte Entscheidungshilfe bei der Agenturauswahl bieten“, so Michael Mehler, Inhaber und Gründer der ghost.company. „Dass wir uns bereits im dritten Jahr in Folge in der Spitzengruppe etablieren und das Ergebnis nochmals verbessern konnten, zeigt, dass wir kontinuierlich auf hohem Niveau arbeiten. Der zweite Platz in der Kundenzufriedenheit bei Kreativagenturen freut uns da ganz besonders.“

Die ghost.company wurde 1990 gegründet und arbeitet an den 3 Standorten Perchtoldsdorf/Wien, München und Zürich. Als MAGNET-Partner für die D/A/CH-Region steht den Agenturkunden das weltweit erfolgreichste Agenturnetzwerk eigentümergeführter Werbeagenturen zur Verfügung.

