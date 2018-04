PR-Bild Award 2018: Bewerbung für Hall of Fame der PR-Fotografie gestartet

APA-OTS und news aktuell suchen wieder die besten PR-Fotos des Jahres – Einreichungen unter www.pr-bild-award.at bis zum 15. Juni 2018 möglich

Wien (OTS) - Bereits zum 13. Mal rufen APA-OTS und die dpa-Tochter news aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zur Einreichung für den PR-Bild Award auf. Welche Unternehmen, PR-Agenturen oder Organisationen setzten ihre Botschaften bildlich am besten in Szene? Wer erhält Eintritt in die Hall of Fame der PR-Fotografie?

Die Bewerbung für den PR-Bild Award 2018 erfolgt unter www.pr-bild-award.at und ist bis zum 15. Juni 2018 möglich. Die Teilnehmer dürfen beliebig viele Bilder in beliebig vielen Kategorien einreichen. Einzige Voraussetzung: Die Fotos müssen in den letzten zwölf Monaten für Pressearbeit und PR verwendet worden sein. Die Teilnahme am Award ist kostenlos.

„Gerade in Zeiten des Storytellings ist das Transportieren von Emotionen essenziell. Gute PR-Fotografie schafft starke Impulse, sorgt für Identifikation und dehnt das inhaltliche Storytelling auch auf die Ebene der visuellen Kommunikation aus“, erklärt Martina Wiesenbauer-Vrublovsky, Geschäftsführerin APA-OTS: „Für den Award können originelle PR-Bilder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingereicht werden – wir schaffen so eine länderübergreifende Bühne für die besten PR-Fotos aus dem deutschsprachigen Raum.“

Die Gewinner werden in einem mehrstufigen Auswahlverfahren ermittelt: Eine Fachjury aus Journalistinnen und Journalisten, PR-Expertinnen und -Experten sowie Künstlerinnen und Künstlern bewertet vorab, welche Bilder es in die Shortlist schaffen. Zwischen 13. August und 12. Oktober können dann PR-Fachleute, Pressesprecher und Journalistinnen im Online-Voting ihre Favoriten bewerten. Die Bekanntgabe der Kategorie-Sieger sowie des „PR-Bild des Jahres“ für Deutschland, Österreich und die Schweiz findet am 8. November 2018 im Rahmen einer festlichen Preisverleihung in Hamburg statt.

