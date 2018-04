Julia Herr als Verbandsvorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich wiedergewählt

SJ-Herr: „Ob der Widerstand erfolgreich wird, liegt in unserer Hand!“

Wien (OTS) - "Wir leben in einer Zeit des Rechtspopulismus“, sagte Herr in ihrer Rede am 37. ordentlichen Verbandstag der Sozialistischen Jugend Österreich. „Mit Hetze gegen MigrantInnen, gegen Flüchtlinge oder gegen den Islam werden derzeit Wahlen gewonnen. Politik wird dann aber gegen uns alle gemacht, denn der Sozialabbau trifft MigrantInnen genauso wie Arbeitslose, NiedrigverdienerInnen und verbaut jungen Menschen die Zukunftschancen. Am Ende profitieren nur Reiche und Konzerne.“

„Genau das ist auch das Spiel unserer neuen Bundesregierung“, kritisiert Herr die Koalition aus ÖVP und FPÖ, die auch in Österreich beweise, wie gut Kapitalismus und Rechtspopulismus zusammengehen. „Gestrichen wird im Gesundheitswesen und bei der Bildung; die Rechte von ArbeiterInnen sollen abgebaut werden. Dafür gibt es Steuergeschenke an Unternehmen. Das reichste Prozent besitzt inzwischen mehr als 90 Prozent der ÖsterreicherInnen. Um diese Zustände zu beenden, müssen wir mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem brechen“, sagt Herr, und lenkt an dieser Stelle ihrer Rede auf die eigene Partei um: „Von der historischen Aufgabe, den Kapitalismus zu überwinden, findet sich im neuen Parteiprogramm bisher aber wenig bis gar nichts.“ Dies gelte es, so Herr, noch vor der Mitgliederabstimmung zum Parteiprogramm zu ändern.



Das Konferenzmotto lautete: „Sozialabbau im ganzen Land - Unsere Antwort Widerstand!“ In diesem Sinne sah Herr in der schwarz-blauen Regierung schließlich auch eine Verantwortung für die Sozialistische Jugend: „Als größte linke Jugendorganisation müssen wir junge Menschen ermächtigen, Widerstand gegen die Pläne der Regierung zu leisten. Wir müssen viel Überzeugungsarbeit leisten und neue Mitglieder gewinnen. Der Widerstand ist dann erfolgreich wenn er groß ist. Es liegt jetzt in unserer Hand!“

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Radovan Baloun

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at