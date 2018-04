hdgö-Kurator Georg Hoffmann erhält Vogelsang-Staatsförderpreis

Ausgezeichnet wird er für seine Publikation „Fliegerlynchjustiz“, die sich mit den Schicksalen alliierter Flugzeugbesatzungen zwischen 1943 – 1945 auseinandersetzt.

Wien (OTS) - Georg Hoffmann (*1979) ist als Kurator am Haus der Geschichte Österreich unter anderem für die Themenbereiche Diktatur, Gewalt und Erinnerung zuständig. Diese umfassen die Zeitspannen zwischen 1933 und 1938 und zwischen 1938 und 1945. Wichtige Themen stellen der Umgang mit Nationalsozialismus, Antisemitismus sowie Täterschaft bis in die Gegenwart dar sowie die Frage, welche Rolle das offizielle Österreich in der Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus eingenommen hat und nimmt.

Die ausgezeichnete Publikation: „Fliegerlynchjustiz. Gewalt gegen abgeschossene alliierte Flugzeugbesatzungen 1943–1945“ (Paderborn 2015)

Informationen zu Georg Hoffmann

Zum Karl von Vogelsang-Staatspreis

