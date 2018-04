Diskussion der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Salzburg

Am 15. April um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Anlässlich der Landtagswahl in Salzburg am 22. April diskutieren ORF-Salzburg-Chefredakteur Gerd Schneider und Sylvia Wörgetter (Lokalressort-Chefin „SN“) am Sonntag, dem 15. April 2018, um 11.05 Uhr in ORF 2 am Sendeplatz der „Pressestunde“ mit den sieben Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der landesweit antretenden Parteien über aktuelle Salzburger Wahlkampfthemen: Zu Gast im ORF-Landesstudio Salzburg sind Wilfried Haslauer (ÖVP), Walter Steidl (SPÖ), Marlene Svazek (FPÖ), Astrid Rössler (Grüne), Karl Schnell (FPS), Sepp Schellhorn (NEOS) und Hans Mayr (SBG – Salzburger Bürgergemeinschaft).

