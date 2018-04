ÖVP - T E R M I N E

(KW 16 von 16. April 2018 bis 22. April 2018) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 16. April 2018

10:30 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Eröffnung der Tagung der Frauen- und Mädchenberatungseinrichtungen "Frauen.Verändern.Europa" teil (Haus des Sports, Prinz Eugen-Straße 12, 1040 Wien)

17:45 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an den Gesundheitsgesprächen "Gesünder Leben mit nachhaltiger Vorsorge" des Club Cuvèe und Vie-Health teil (Novomatic Forum, Friedrichstraße 7, 1010 Wien)

BM Elisabeth Köstinger nimmt am Rat für "Landwirtschaft und Fischerei" teil (Luxemburg)





DIENSTAG, 17. April 2018

08:30 Pressegespräch mit BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann zum Thema "Deutschförderklassen" (BMBWF, Minoritenplatz 5, 1010 Wien)

09:00 Plenum des Nationalrates (Hofburg, 1010 Wien)

10:00 Pressegespräch mit BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, Dr. Henrietta Egerth, Geschäftsführerin der Forschungsföderungsgesellschaft und Dr. Nuno Maulide, ERC-Preisträger zum Thema "Horizon 2020 europäische Erfolgsgeschichte mit exzellentem Österreich-Kapital" (BMBWF, Minoritenplatz 5, 1010 Wien)

10:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der "8. Jahreskonferenz der Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger" teil (Österreichisches Rotes Kreuz, Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien)

11:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der Eröffnung der Ausstellung "Verdrängte Jahre" mit IKG-Präsident Oskar Deutsch, der israelischen Botschafterin Talya Lador-Fresher und DDr. Barbara Glück teil (Bahnhof, Hinterbergstraße 39, 4310 Mauthausen)

14:00 Fototermin mit BM Elisabeth Köstinger anlässlich der Aktion "Österreich radelt zur Arbeit" (BMNT, Stubenring 1, 1010 Wien)

19:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Diskussion zum Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht" im Rahmen der Veranstaltung "Starke Frauen. Starkes Land" teil (Bildungshaus St. Magdalena, Schatzweg 177, 4040 Linz)

18:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der SV-Lounge "Selbstverwaltung in der Sozialversicherung" teil (Wirtschaftskammer Wien, Stubenring 8, 1010 Wien)

BM Mag. Gernot Blümel, MBA nimmt am Rat für "Allgemeine Angelegenheiten" teil (Luxemburg)





MITTWOCH, 18. April 2018

08:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

09:00 Plenum des Nationalrates (Hofburg, 1010 Wien)

09:30 BM Elisabeth Köstinger empfängt die Delegation "ZAM unterwegs" – Studienaufenthalt der ZAM Zertifikationslehrgänge "Professionelle Vertretungsarbeit im ländlichen Raum" (BMNT, Stubenring 1, 1010 Wien)

11:30 Diskussionsrunde mit Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec bei den "10. Gipfelgesprächen" zum Thema "Rehabilitation und Reintegration" (Stift Seitenstetten, Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten)

17:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Eröffnung des "Fest der Ideen" teil (Okogon, Schottengasse 6, 1010 Wien)

19:00 Referat von BM Hartwig Löger bei der Österreichischen Gesellschaft für Völkerverständigung und der Europa-Gesellschaft Coudenhove-Kalergi zum Thema "Finanzpolitische Schwerpunkte der kommenden Jahre" (Raiffeisenbank Klosterneuburg, Rathausplatz 7, 3400 Klosterneuburg)





DONNERSTAG, 19. April 2018

09:00 Plenum des Nationalrates (Hofburg, 1010 Wien)

09:30 Pressegespräch mit Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec zum Thema "GEMED" – Multiprofessionelles Geriatrisches Medikationsmanagement in stationären Alteneinrichtungen" (Österreichische Apothekerkammer, Spitalgasse 31, 1090 Wien)

10:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am "5. Österreichischen Unternehmerinnenkongress" teil (Voestalpine Stahlwelt, Voestalpine-Straße 4, 4020 Linz)

11:30 BM Mag. Gernot Blümel, MBA besucht das "Puls4 Gamechangers Festival 2018" (Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien)

13:00 Eröffnungstalk mit BM Dr. Margarethe Schramböck, BM Dr. Juliane Bogner-Strauß, Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer und WK OÖ Präsidentin Mag. Doris Hummer beim "5. Österreichischen Unternehmerinnenkongress" (Voestalpine Stahlwelt, Voestalpine-Straße 4, 4020 Linz)

13:00 Arbeitsgespräch zwischen dem Nationalratspräsidenten Mag. Wolfgang Sobotka, EK-Generalsekretär Martin Selmayr und der Kabinettschefin des EK-Präsidenten Clara Martinez (Pavillon Hof, 1010 Wien)

16:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Inauguration von Rektor Univ.-Prof. Dr. Hubert Hasenauer teil (Universität für Bodenkultur, Muthgasse 18, 1190 Wien)

19:00 BK Sebastian Kurz nimmt am "Puls4 Gamechangers Festival 2018" teil (Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien)

19:00 Grußworte von BM Dr. Margarethe Schramböck mit anschließender Preisverleihung anlässlich der "WKO-Meisterfeier der Handelssparte Gewerbe und Handwerk" (Austria Trend Hotel Savoyen, Rennweg 16, 1030 Wien)

BM Elisabeth Köstinger nimmt am Rat für "Energie" teil (Sofia)





FREITAG, 20. April 2018

09:00 Plenum des Nationalrates (Hofburg, 1010 Wien)

10:45 Paneldiskussion mit BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann anlässlich der Veranstaltung "Puls4 Gamechanger 2018" zum Thema "Education 2.0: How to save our schools from legging behind to leaping beyond" teil (Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien)

13:30 BM Dr. Margarethe Schramböck nimmt an der Session "The impact of early choices – your future life in a digital world" im Rahmen des "Puls4 Gamechangers 2018" (Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien)

BM Hartwig Löger bei der "Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds" (Washington, bis 22.4.)





SAMSTAG, 21. April 2018

10:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfang Sobotka nimmt am Festakt 10 Jahre "Die Garten Tulln" teil (Garten Tulln, Am Wasserpark 1, 3430 Tulln)

18:30 MEP Dr. Othmar Karas und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen am 33. Festabend des "Annemarie-Imhof-Komitee" für das Wiener Hilfswerk teil (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien)





SONNTAG, 22. April 2018

09:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Rad Total im Donautal" teil (Pyrawang)

