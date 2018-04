SPÖ-Termine von 16. April bis 22. April 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 16. April 2018:

Tagung des Europaparlaments (16. bis 19. April, Straßburg).

9.00 Uhr Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) hält seinen Ordentlichen Verbandstag (Bundeskonferenz) in Wien ab. Höhepunkte am Vormittag werden die Reden von Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha (9.30 Uhr) und von SPÖ-Vorsitzendem Christian Kern (10.45 Uhr) sein. Bei der anschließenden Wahl des Verbandspräsidenten wird es zu einem Wechsel an der Spitze des PVÖ kommen: Karl Blecha kandidiert nach fast zwei Jahrzehnten als PVÖ-Präsident nicht mehr. Sein Nachfolger soll der frühere Volksanwalt Peter Kostelka werden. Geplanter Ablauf im Detail:

09.00 Uhr: Eröffnung des Verbandstages

09.30 Uhr: Rede PVÖ-Präsident Karl Blecha

10.45 Uhr: Rede SPÖ-Vorsitzender Mag. Christian Kern

14.00 Uhr: Bekanntgabe des Wahlergebnisses

anschließend: Rede des neu gewählten Präsidenten

Bitte um Anmeldung unter Tel. 01 313 72 DW 18 (Herr Papelicki) oder per Mail an redaktion @ pvoe.at (Studio 44, Rennweg 44, 1030 Wien).

DIENSTAG, 17. April 2018:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer diskutieren zum Thema „Kalter Krieg am Golf“ Guido Steinberg (Stiftung Wissenschaft und Politik; Forschungsgruppe Naher/Mittlerer Osten und Afrika) und Walter Posch (Orientalist, Senior Fellow am IFK). Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y8o5ee8q (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 18. April 2018:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

DONNERSTAG, 19. April 2018:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

12.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut, the International Institute for Peace (IIP), the Platform for Dialogue and Conflict Resolution in Ukraine und die US Botschaft in Österreich laden zur Diskussion „Ukraine and the USA: What is at stake for Europe?“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/ybch9yc5 (International Institute for Peace – IIP, Möllwaldplatz 5/2, 1040 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Auf der Suche nach Europa“ spricht Péter Krekó (Executive Director of the Political Capital Institute in Budapest, social psychologist and political scientist) zum Thema „The Hungarian far right in light of the election results“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/ya49kfsd (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 20. April 2018:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Wahlkampfabschluss der SPÖ Salzburg mit SPÖ-Vorsitzendem Christian Kern, dem Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, dem Spitzenkandidaten der SPÖ Salzburg Walter Steidl und seinem SPÖ-Spitzenteam (Panzerhalle Salzburg - Halle B, Siezenheimerstraße 39a-d, 5020 Salzburg).

