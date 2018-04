Erfolgreiches Jahr 2017 der ÖZIV Unterstützungsangebote

ÖZIV SUPPORT feiert Jubiläumsjahr mit Top-Ergebnissen

Die aktuell vorliegenden Jahresergebnisse von ÖZIV SUPPORT belegen eindrucksvoll die Beliebtheit und hohe Wirksamkeit dieses österreichweit etablierten ÖZIV-Angebotes. Die 35 Coaches konnten im Jubiläumsjahr 2017 alle bisherigen Ergebnisse übertreffen. Erstmals in seiner Geschichte wurden über 600 Menschen mit Behinderungen pro Jahr betreut. Davon konnten über 200 Personen deutliche Verbesserungen im Arbeitsleben bzw. am Arbeitsmarkt erreichen.



" Unsere Coaches unterstützen Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen bei vielschichtigen Problemstellungen indem vor allem die eigene Lösungskompetenz gestärkt wird. Dass dieses gute Ergebnis in Zeiten gelingt, die für unsere Zielgruppe noch immer viele Hürden am Arbeitsmarkt sowie in vielen anderen Lebenssituationen aufweisen, freut uns ganz besonders ," zeigt sich Gernot Reinthaler - Gesamtleiter von ÖZIV SUPPORT hoch zufrieden.

ÖZIV SUPPORT Coaching kann österreichweit von Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen aufgrund einer Förderung des Sozialministeriumservice kostenlos in Anspruch genommen werden.

Erfolgreiche Jahresbilanz für ÖZIV Arbeitsassistenz Niederösterreich

Auch für die ÖZIV Arbeitsassistenz Niederösterreich bestätigen die Zahlen für 2017 eine nachhaltige Wirkung. Das 12köpfige Team hat im vergangenen Jahr insgesamt 142 Menschen mit Behinderungen bei der Integration in den Arbeitsmarkt unterstützt oder konnte deren gefährdeten Arbeitsplatz sichern. Damit hat es seine eigenen Ziele übertroffen und eines der besten Ergebnisse seit Bestehen der ÖZIV Arbeitsassistenz eingefahren.

Dieses ÖZIV Angebot unterstützt in Niederösterreich Menschen mit körperlichen Behinderungen und/oder chronischer körperlicher Erkrankung bei der Suche und Sicherung des Arbeitsplatzes. Zusätzlich steht es beratend Unternehmen bei der Suche und/oder Einstellung von Menschen mit Behinderungen und bei allfälligen Fragen im Zusammenhang mit Arbeitnehmer*innen mit Behinderungen zur Seite. Diese Dienstleistungen können freiwillig und aufgrund der Förderung durch das BMASGK/Sozialministeriumservice-Landesstelle Niederösterreich und das Land Niederösterreich kostenlos genutzt werden.

ÖZIV SUPPORT und ÖZIV Arbeitsassistenz Niederösterreich sind Unterstützungsangebote des ÖZIV Bundesverbandes. Dieser besteht seit 1962 und ist eine der größten Interessenvertretungen für Menschen mit Behinderungen in Österreich mit Sitz in Wien.

