Mit der Stimme zum Erfolg! Welttag der Stimme

Die Österreichische HNO Gesellschaft betont die Bedeutung der Stimme für den Erfolg in der modernen Arbeitswelt

Wien (OTS) - Der 16. April ist der internationale Tag der Stimme (World Voice Day) und soll darauf aufmerksam machen, wie essentiell die Stimme für unser Leben ist. Achtsamkeit im Umgang mit dem Stimm- und Sprechapparat ist bedeutsam und wird in unserer Arbeitswelt immer wichtiger. Heiserkeit muss als Warnsignal ernstgenommen werden. Der rechtzeitige Besuch beim HNO-Facharzt kann schwere Folgeschäden verhindern und helfen, die Stimme zu erhalten beziehungsweise zu verbessern.

Eine gesunde Stimme ist ein allen Lebensaltern, vom Kind bis zum alten Menschen, von großer Bedeutung. Auch im Alter ist der Stimmgebrauch („use it or lose it“) für Lebensqualität und Kommunikation wichtig. Stimmliche Höchstleistungen werden zum Beispiel von OpernsängerInnen vollbracht, die auf ihre Stimme sorgfältig achten, sie schulen und schonen. Sie lassen sich regelmäßig von HNO-Experten und Phoniatern beraten und begleiten.

Die Stimme als Erfolgsfaktor

Die Stimme ist Ausdruck der Persönlichkeit und als Erfolgsfaktor in unserer Gesellschaft vor allem in der Arbeitswelt von größter Bedeutung. Durch Veränderungen der beruflichen Anforderungen in den letzten Jahrzehnten, weg von einer manuell-tätigen und produzierenden Wirtschaft hin zu einer Wissens-, Informations- und Dienstleistungsgesellschaft, wird die Stimme in immer mehr Berufen zu einem essentiellen Arbeitsmittel. Sprechberufe sind hohen stimmlichen Belastungen ausgesetzt und brauchen Pausen zur Erholung. Nach einer Redezeit von drei Stunden empfehlen die HNO-Ärzte eine Pause. Sprechen im Lärm ist besonders anstrengend, da die Stimme automatisch lauter und höher wird.

HNO-Experten/Phoniater überprüfen Stimm- und Sprechtauglichkeit

„Richtige Atmung, Stimmgebung, Stimmführung und Sprechtechnik sind erlernbar und wichtige präventive Maßnahmen, um Stimmprobleme zu vermeiden. Bevor man einen Stimm- bzw. Sprechberuf ergreift, ist es ratsam, die Tauglichkeit überprüfen zu lassen und Stimmstörungen zu behandeln.“ betont Ao. Univ.-Prof. Dr. Doris-Maria Denk-Linnert, die interimistische Leiterin der Klinischen Abteilung Phoniatrie-Logopädie an der HNO Klinik der Medizinischen Universität Wien.

Heiserkeit als Warnsignal ernstnehmen

Wenn die Stimme „versagt“, muss eine HNO-ärztliche Untersuchung erfolgen, um eine Diagnose zu stellen und eine bestmögliche Therapie zu ermöglichen. Heiserkeit kann ein Warnsignal für schwere Erkrankungen sein. „Eine diagnostische Abklärung beim HNO-Arzt bzw. Phoniater ist auf jeden Fall anzuraten, wenn die Heiserkeit länger als drei Wochen andauert“, erklärt Doz. Dr. Wolfgang Luxenberger, niedergelassener HNO Arzt in Frohnleiten und Fachgruppenobmann der HNO-Ärzte Österreichs. „Die größte Gefahr stellen Tumorerkrankungen im Hals und Rachenbereich dar, deren erstes Anzeichen eine Heiserkeit sein kann. Heiserkeit kann aber auch ein Symptom einer Allergie sein oder auf eine falsche, stimmschädigende Mundatmung hinweisen.“

