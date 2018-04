Pressegespräch - Radiologen im Kampf gegen den Krebs - Moderne Tumordiagnostik und bildgestützte Tumortherapie

Pressegespräch der Österreichischen Röntgengesellschaft

Wien (OTS) - Jährlich erkranken in Österreich etwa 39.000 Menschen an Krebs. Für beide Geschlechter sind bösartige Tumore nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache.

Bildgebende Verfahren spielen eine essentielle Rolle bei der Diagnostik, Therapie und Verlaufs- bzw. Erfolgskontrolle in der Krebsmedizin. Insbesondere interventionelle minimalinvasive Verfahren ermöglichen eine punkgenaue Behandlung von Tumoren.

Mit der stereotaktischen Radiofrequenzablation gibt es ein in Österreich entwickeltes und perfektioniertes Verfahren, welches eine schonende Alternative zu operativen Eingriffen darstellt.

Aus diesem Anlass lädt die Österreichische Röntgengesellschaft zu einem Pressegespräch mit ausgewählten Experten ein, welche die neuesten Entwicklungen in der modernen Tumordiagnostik und bildgestützte Tumortherapie vorstellen werden.

Programm

Begrüßung

Prim. Univ.-Prof. Dr. Klaus A. Hausegger

Leiter des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Klinikum Klagenfurt am Wörthersee



Die essentielle Rolle der Radiologie bei der Diagnose und Therapiebeurteilung von Lebertumoren

Ao. Univ. Prof. Dr. Helmut Schöllnast

Klinischen Abteilung für Allgemeine Radiologische Diagnostik am Universitätsklinikum Graz.

Hitze statt Operation – Lebermetastasen minimalinvasiv radiologisch behandeln

Ao Univ.- Prof. Dr. med. univ. Reto Bale

Leitender Oberarzt, Interventionelle Onkologie - Mikroinvasive Therapie (SIP) an der Universitätsklinik für Radiologie, Medizinische Universität Innsbruck



Tumore von Lunge, Niere und Knochen einfach zu Verkochen

Prim. Priv.-Doz. Dr. Joachim Kettenbach

Leiter des Zentralröntgeninstitut des Landesklinikums Wiener Neustadt



Radiologen im Kampf gegen den Krebs - Moderne Tumordiagnostik und bildgestützte Tumortherapie

Datum: 24.04.2018, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Billrothhaus

Frankgasse 8, 1090 Wien, Österreich

Url: http://oerg.at

