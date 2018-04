DIVÖRSITY - Österreichische Tage der Diversität

Österreich (OTS) - Von 16. bis 19. Oktober 2018 finden erstmals die österreichischen Tage der Diversität „DIVÖRSITY“ statt.

Den Auftakt der österreichweiten Aktionstage bildet am 16. Oktober 2018 ein Diversity-Kongress in Wien. Auf dem Kongress werden hochkarätige Key-Note-Speaker zum Thema Diversität in Unternehmen referieren und über die aktuellen Herausforderungen in Bezug auf die Megatrends diskutieren. Zudem werden Best-Practice-Beispiele sowie das bundesweite Programm der folgenden Aktionstage präsentiert.

Von 16. bis 19. Oktober 2018 finden im Rahmen der österreichischen Tage der Diversität rund 300 öffentliche und innerbetriebliche Aktionen von mehr als 100 Kooperationspartnern der österreichischen Wirtschaft statt.

Unternehmen können kostenlos an den österreichischen Tagen der Diversität teilnehmen und ihre Aktionen in das Programm aufnehmen lassen. So wird unter dem Dach von DIVÖRSITY ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für gelebte Vielfalt gesetzt. Den Abschluss von DIVÖRSITY bildet eine Jahrespublikation, die im Anschluss präsentiert wird.



DIVÖRSITY 2018 ist ein Projekt von ALPHA plus & brainworker – Vielfalt kommunizieren



Datum: 16.10.2018

Ort: Bundesweit, Österreich

Url: http://www.divoersity.at

