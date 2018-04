Rekord bei Salzburgs „gesunden Betrieben“

53 Gütesiegel für Gesundheitsförderung vergeben

Salzburg (OTS) - 53 Salzburger Unternehmen und Institutionen erhielten am 11. April 2018 das „Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)“ verliehen. 34 Betriebe erhielten es zum ersten Mal, weitere 19 bekamen die Nachhaltigkeit ihrer Gesundheitsförderung durch eine Wiederverleihung bestätigt. Mit den diesjährigen Neuverleihungen sind in Salzburg bereits 165 Unternehmen mit rund 70.000 Mitarbeitenden Gütesiegelträger. „Gesundheitsförderung ist eine gewinnbringende Maßnahme für alle. Die Arbeitenden haben weniger gesundheitliche Belastungen, die Unternehmen bekommen mehr Motivation und Engagement“, zeigte sich SGKK-Obmann Andreas Huss überzeugt.

Das Gütesiegel ist die höchste österreichische Auszeichnung für vorbildliche und nachhaltige Investitionen in die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur Unternehmen, die auf umfassende Maßnahmen setzen, werden als Partner in das Programm aufgenommen. Nicht Einmal-Aktionen sind das Ziel, sondern eine langfristige und dauerhafte Änderung der Arbeitsverhältnisse unter dem Aspekt der Gesundheitsförderung. Rund 70.000 Beschäftigte in 165 Unternehmen profitieren in Salzburg derzeit von den betrieblichen Gesundheitsförderungsmaßnahmen der SGKK.

Die Gütesiegel wurden durch Andreas Huss (SGKK-Obmann) und Dr. Klaus Ropin (Leiter Fonds Gesundes Österreich) an die Betriebe überreicht. Es ist ein Gütesiegel des „Österreichischen Netzwerkes Betriebliche Gesundheitsförderung“ und wird vom Fonds Gesundes Österreich unterstützt. Die Kriterien für die Zuerkennung orientieren sich an den Qualitätskriterien des Europäischen Netzwerkes Betriebliche Gesundheitsförderung. Das Gütesiegel wird auf jeweils drei Jahre vergeben, eine neuerliche Bewerbung ist jederzeit möglich.

Salzburger Gütesiegelträger 2018: Die Neuen



Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH (46 MA)

Aesculus Apotheke (9 MA)

Alphamed Arzneimittel GmbH & Co KG (23 MA)

Andreas Kreiseder GmbH (8 MA)

Arvai Plastics GmbH & Co KG (200 MA)

Austria Puma Dassler GmbH (84 MA)

BASF Coatings Services GmbH (63 MA)

Bevaform Service & Handels GmbH (15 MA)

Computer Center Lorentschitsch GmbH (25 MA)

conova communications GmbH (49 MA)

Ebster Bau GmbH, Henndorf (49 MA)

Ebster Bau GmbH & Co KG, Bischofshofen (35 MA)

Ebster Living Bauträger GmbH (29 MA)

Ebster Holzbau GmbH (15 MA)

Frau & Arbeit gGmbH (33 MA)

FrauenGesundheitsZentrum Salzburg (3 MA)

Geislinger GmbH (163 MA)

Grohmann Schuhimport GmbH (15 MA)

Hasslwanter KG (10 MA)

jmw innovation GmbH (9 MA)

M. Breuninger & Co. Ges.m.b.H. (20 MA)

Milupa GmbH (70 MA)

OptimaMed Rehabilitationszentrum Hallein GmbH (39 MA)

Raiffeisenbank Straßwalchen eGen (23 MA)

Reindl Kältetechnik GesmbH (38 MA)

Reischl & Sohn GmbH (18 MA)

Robert Bosch AG, Standort Hallein (1.100 MA)

Salzburger Banken Software Ges.m.b.H. (89 MA)

SeneCura Zentrale, Zweigniederlassung Salzburg und Amstetten (34 MA)

Seniorenpension am Schlossberg GmbH & Co. KG (45 MA)

Sinz GmbH Kommunikationsagentur (6 MA)

Sony DADC (ca. 700 MA in Salzburg)

Stockinger & Reinthaler Bau GmbH ( 27 MA)

Zachhalmel GmbH (30 MA)





Salzburger Gütesiegelträger 2018: Wiederverleihungen

anderskompetent gmbh (110 MA)

b.it gmbh (18 MA)

Bausparkasse Wüstenrot AG (511 MA)

die fliegenden fische werbeagentur gmbh (4 MA)

dm drogerie markt GmbH (7.187 MA)

Dr. Martin Kühberger, Arzt für Allgemein- und Arbeitsmedizin (6 MA)

FH Salzburg (350 MA)

Gandler Risk Management (22 MA)

Glas Schnabl (8 MA)

Hotel Restaurant Untersberg, Eduard Ziegler KG (28 MA)

Kinderschutzzentrum Salzburg (16 MA)

Palfinger Europe GmbH, Standort Köstendorf (481 MA)

Romantik Hotel GMACHL****S, Elixhausen (77 MA)

Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation (2.300 MA)

Salzburger Flughafen GmbH (354 MA)

Seniorenwohnhaus Nonntal, Magistrat Salzburg (75 MA)

SLK GesmbH (47 MA)

Verein Spektrum (90 MA)

zobl.bauer. Pinzgau, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH (29 MA)

